Армия РФ отбила атаку ВСУ в Запорожье
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что страна открыта к переговорам с Украиной. Также глава государства отметил, что слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель подтверждают правильность начала спецоперации. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 декабря.
- Россия готова к мирным переговорам с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в конечном итоге придется договариваться.
- Минские соглашения 2014 года нужны были для того, чтобы дать время Украине для наращивания военной силы, заявила экс-канцлера ФРГ Ангела Меркель. Эти слова подтверждают правильность начала специальной военной операции на территории Украины, заявил Путин.
- Евросоюз увеличит военную помощь Украине на два миллиарда евро к 2023 году. Деньги пойдут на оплату поставок оружия в страну.
- Армия России уничтожила шесть систем реактивной системы залпового огня Украины. Атака велась в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области, сообщает Пятый канал.
- США готовят новый пакет военной помощи Киеву на сумму в 275 миллионов долларов. Агентство Reuters отметило, что эти финансы должны пойти на противовоздушную оборону Украины.
- Танкисты первой Славянской бригады отправили снаряды по украинским укреплениям в Авдеевке с надписью «Подарок для ВСУ». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.