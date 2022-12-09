Путин убедился в правильности СВО, но готов к переговорам с Украиной: главное о спецоперации к 9 декабря

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, волноваха, z войска
Армия РФ отбила атаку ВСУ в Запорожье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что страна открыта к переговорам с Украиной. Также глава государства отметил, что слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель подтверждают правильность начала спецоперации. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 декабря.

  • Россия готова к мирным переговорам с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в конечном итоге придется договариваться.
  • Минские соглашения 2014 года нужны были для того, чтобы дать время Украине для наращивания военной силы, заявила экс-канцлера ФРГ Ангела Меркель. Эти слова подтверждают правильность начала специальной военной операции на территории Украины, заявил Путин.
  • Евросоюз увеличит военную помощь Украине на два миллиарда евро к 2023 году. Деньги пойдут на оплату поставок оружия в страну.
  • Армия России уничтожила шесть систем реактивной системы залпового огня Украины. Атака велась в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области, сообщает Пятый канал.
  • США готовят новый пакет военной помощи Киеву на сумму в 275 миллионов долларов. Агентство Reuters отметило, что эти финансы должны пойти на противовоздушную оборону Украины.
  • Танкисты первой Славянской бригады отправили снаряды по украинским укреплениям в Авдеевке с надписью «Подарок для ВСУ». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна открыта к переговорам с Украиной. Также глава государства отметил, что слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель подтверждают правильность начала спецоперации. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 9 декабря.
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