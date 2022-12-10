10 декабря 2022
09 декабря 2022

Глава округа в Кургане поссорился с мужчиной, пожаловавшимся на неисправное оборудование

Глава округа в Кургане поссорился с мужчиной, пожаловавшимся на неисправное пожарное оборудование
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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , пожарная машина
По словам мужчины, в Белозерский округ доставили неисправные Фото:

Глава Белозерского округа Курганской области Александр Завьялов грубо ответил мужчине, который на его странице «ВКонтакте» пожаловался на полученные неисправные пожарные извещатели. Спор между главой и пользователем соцсети возник в комментариях под постом о мерах безопасности, предпринимаемых муниципалитетом. Завьялов отметил, что мэрия продолжает приобретать и устанавливать в домах лиц категории риска автономные пожарные извещатели.

«Из 5 полученных мною извещателей для установки в домах многодетных семей рабочим оказался лишь 1, а 4 бракованные. Это как понимать?», — задал вопрос главе Николай Леонтьев. «А почему вы считаете, что за вас кто-то должен побеспокоиться, и разве за детей вы не несете никакой ответственности? Вы кому предъявляете претензии? Дети Ваши, Вы за них взяли ответственность, с Вас и спрашивать будут», — ответил вопросами Завьялов.

Мужчина прокомментировал, что не знает, как ситуация обстоит в других округах, но Белозерскому достались такие. «И я ни на кого ни перекладываю ответственность», — подытожил он. В итоге глава попросил вернуть неисправные извещатели в администрацию округа, отметив, что за продукцию ответит поставщик.

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Глава Белозерского округа Курганской области Александр Завьялов грубо ответил мужчине, который на его странице «ВКонтакте» пожаловался на полученные неисправные пожарные извещатели. Спор между главой и пользователем соцсети возник в комментариях под постом о мерах безопасности, предпринимаемых муниципалитетом. Завьялов отметил, что мэрия продолжает приобретать и устанавливать в домах лиц категории риска автономные пожарные извещатели. «Из 5 полученных мною извещателей для установки в домах многодетных семей рабочим оказался лишь 1, а 4 бракованные. Это как понимать?», — задал вопрос главе Николай Леонтьев. «А почему вы считаете, что за вас кто-то должен побеспокоиться, и разве за детей вы не несете никакой ответственности? Вы кому предъявляете претензии? Дети Ваши, Вы за них взяли ответственность, с Вас и спрашивать будут», — ответил вопросами Завьялов. Мужчина прокомментировал, что не знает, как ситуация обстоит в других округах, но Белозерскому достались такие. «И я ни на кого ни перекладываю ответственность», — подытожил он. В итоге глава попросил вернуть неисправные извещатели в администрацию округа, отметив, что за продукцию ответит поставщик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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