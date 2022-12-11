В Китае назвали самое мощное «оружие массового поражения» России

Baidu: автомат Калашникова — самое надежное оружие массового поражения в РФ

11 декабря 2022 в 12:59 Размер текста - 17 +

В Китае восхитились российским оружием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Автомат Калашникова (Ак-47) является российским оружием массового поражения. Об этом сообщает китайский портал Baidu. «АК-47 имеет еще и устрашающее звание оружия массового поражения. Со дня его рождения и по настоящее время под этими ружьями погибло около 10 миллионов человек. Это число особенно устрашающее», — говорится в статье . Автор отмечает, что автомат Калашникова особенно устойчив к разному климату и способен адаптироваться к жаре, холоду и влажности. Это оружие может служить около полувека, отметил обозреватель. Ранее Пентагон решил приобрести автоматы АК-74 после того как отправил свое вооружение на Украину. В Минобороны РФ рассказали, чем снабжают мобилизованных перед отправкой на спецоперацию. В списке также были автоматы Калашникова.

Автомат Калашникова (Ак-47) является российским оружием массового поражения. Об этом сообщает китайский портал Baidu. «АК-47 имеет еще и устрашающее звание оружия массового поражения. Со дня его рождения и по настоящее время под этими ружьями погибло около 10 миллионов человек. Это число особенно устрашающее», — говорится в статье. Автор отмечает, что автомат Калашникова особенно устойчив к разному климату и способен адаптироваться к жаре, холоду и влажности. Это оружие может служить около полувека, отметил обозреватель. Ранее Пентагон решил приобрести автоматы АК-74 после того как отправил свое вооружение на Украину. В Минобороны РФ рассказали, чем снабжают мобилизованных перед отправкой на спецоперацию. В списке также были автоматы Калашникова.