В Китае назвали самое мощное «оружие массового поражения» России

Baidu: автомат Калашникова — самое надежное оружие массового поражения в РФ
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В Китае восхитились российским оружием Фото:

Автомат Калашникова (Ак-47) является российским оружием массового поражения. Об этом сообщает китайский портал Baidu.

«АК-47 имеет еще и устрашающее звание оружия массового поражения. Со дня его рождения и по настоящее время под этими ружьями погибло около 10 миллионов человек. Это число особенно устрашающее», — говорится в статье. Автор отмечает, что автомат Калашникова особенно устойчив к разному климату и способен адаптироваться к жаре, холоду и влажности. Это оружие может служить около полувека, отметил обозреватель.

Ранее Пентагон решил приобрести автоматы АК-74 после того как отправил свое вооружение на Украину. В Минобороны РФ рассказали, чем снабжают мобилизованных перед отправкой на спецоперацию. В списке также были автоматы Калашникова.

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Автомат Калашникова (Ак-47) является российским оружием массового поражения. Об этом сообщает китайский портал Baidu. «АК-47 имеет еще и устрашающее звание оружия массового поражения. Со дня его рождения и по настоящее время под этими ружьями погибло около 10 миллионов человек. Это число особенно устрашающее», — говорится в статье. Автор отмечает, что автомат Калашникова особенно устойчив к разному климату и способен адаптироваться к жаре, холоду и влажности. Это оружие может служить около полувека, отметил обозреватель. Ранее Пентагон решил приобрести автоматы АК-74 после того как отправил свое вооружение на Украину. В Минобороны РФ рассказали, чем снабжают мобилизованных перед отправкой на спецоперацию. В списке также были автоматы Калашникова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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