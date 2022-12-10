Минобороны показало, чем оснащает мобилизованных перед отправкой в зону СВО. Видео

11 декабря 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

Военная одежда разнообразна и не дает замерзнуть ни при каких условиях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Министерство обороны РФ показало, чем оснащаются мобилизованные перед тем, как отправиться в зону спецоперации. Материал предоставил корреспондент URA.RU Сергей Болотов. В Наро-Фоминске (Подмосковье) на базе 190-й Военной школы поваров Западного военного округа завершается подготовка мобилизованных граждан. Минобороны России показал, каким имуществом обеспечены резервисты. «Костюм зимний полевой, расцветки „Цифра“, белье нательное облегченное, длинное, белье теплое, носки зимние, перчатки П/Ш, ремень поясной, ремень брючный, баул, плащ-палатка, полотенце вафельное и ботинки с высокими берцами для низких температур», — перечисляет офицер имущество для мобилизованных. «Мне очень комфортно в этой форме, ничего не могу сказать», — поделился с корреспондентом один из военнослужащих. Он также подчеркнул разнообразие военной одежды, которая не дает замерзнуть ни при каких условиях. Военный добавил, что после проведения боевого слаживания, перед отправкой военнослужащего в зону СВО, ему выдается второй комплект всесезонного полевого обмундирования. В него дополнительно входят: утепленная шапка ВКПО, утепленная демисезонная шапка, балаклава, демисезонный костюм, утепленный костюм ВКПО, утепленные рукавицы. Также резервистам выдаются спальный мешок и термоизоляционный коврик, а для личной гигиены солдатам выдаются мыло, туалетная бумага и крем для ухода за обувью. Также ведомством была представлена боевая экипировка. «Вашему вниманию представлен военнослужащий, на котором вы видите защитный шлем, защитные очки, бронежилет, автомат АК-74, обновленный до уровня „Обвес“», — сказал военный. Ранее ведомство показало, как резервисты научились готовить еду в полевых условиях. Обеспечение военнослужащих провизией происходило с помощью мобильных полевых кухонь и пекарен. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Министерство обороны РФ показало, чем оснащаются мобилизованные перед тем, как отправиться в зону спецоперации. Материал предоставил корреспондент URA.RU Сергей Болотов. В Наро-Фоминске (Подмосковье) на базе 190-й Военной школы поваров Западного военного округа завершается подготовка мобилизованных граждан. Минобороны России показал, каким имуществом обеспечены резервисты. «Костюм зимний полевой, расцветки „Цифра“, белье нательное облегченное, длинное, белье теплое, носки зимние, перчатки П/Ш, ремень поясной, ремень брючный, баул, плащ-палатка, полотенце вафельное и ботинки с высокими берцами для низких температур», — перечисляет офицер имущество для мобилизованных. «Мне очень комфортно в этой форме, ничего не могу сказать», — поделился с корреспондентом один из военнослужащих. Он также подчеркнул разнообразие военной одежды, которая не дает замерзнуть ни при каких условиях. Военный добавил, что после проведения боевого слаживания, перед отправкой военнослужащего в зону СВО, ему выдается второй комплект всесезонного полевого обмундирования. В него дополнительно входят: утепленная шапка ВКПО, утепленная демисезонная шапка, балаклава, демисезонный костюм, утепленный костюм ВКПО, утепленные рукавицы. Также резервистам выдаются спальный мешок и термоизоляционный коврик, а для личной гигиены солдатам выдаются мыло, туалетная бумага и крем для ухода за обувью. Также ведомством была представлена боевая экипировка. «Вашему вниманию представлен военнослужащий, на котором вы видите защитный шлем, защитные очки, бронежилет, автомат АК-74, обновленный до уровня „Обвес“», — сказал военный. Ранее ведомство показало, как резервисты научились готовить еду в полевых условиях. Обеспечение военнослужащих провизией происходило с помощью мобильных полевых кухонь и пекарен.