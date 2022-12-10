Курганский дуэт, который участвовал в шоу на ТНТ, поблагодарил за поддержку

11 декабря 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Дуэт пообещал не сдаваться и принять участие в третьем сезоне шоу «Новые танцы» Фото: Сергей Русанов © URA.RU Курганский дуэт «NUTS», который принимал участие во втором сезоне шоу «Новые танцы» на ТНТ, поблагодарил за поддержку. Об этом написано в группе «Zaural Dance Family» в соцсети «ВКонтакте». «Всем привет. Друзья, сейчас нам поступает много сообщений со словами поддержки. Всем огромное спасибо. Все хорошо, все супер. Это очень ценно», — написано в посте. Также дуэт пообещал, что не собирается сдаваться. «Название „NUTS“ снова окажется на ТНТ в третьем сезоне. По крайней мере, мы сделаем все для этого», — обещают девочки. Ранее URA.RU писало, что курганские девочки-подростки прошли в полуфинал шоу «Новые танцы» на ТНТ. Свои голоса за Веронику Верещагину и Александру Сидорову отдали два члена жюри из трех: Мигель и Антон Шастун.

Курганский дуэт «NUTS», который принимал участие во втором сезоне шоу «Новые танцы» на ТНТ, поблагодарил за поддержку. Об этом написано в группе «Zaural Dance Family» в соцсети «ВКонтакте». «Всем привет. Друзья, сейчас нам поступает много сообщений со словами поддержки. Всем огромное спасибо. Все хорошо, все супер. Это очень ценно», — написано в посте. Также дуэт пообещал, что не собирается сдаваться. «Название „NUTS“ снова окажется на ТНТ в третьем сезоне. По крайней мере, мы сделаем все для этого», — обещают девочки. Ранее URA.RU писало, что курганские девочки-подростки прошли в полуфинал шоу «Новые танцы» на ТНТ. Свои голоса за Веронику Верещагину и Александру Сидорову отдали два члена жюри из трех: Мигель и Антон Шастун.