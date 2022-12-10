10 декабря 2022
09 декабря 2022

Курганский дуэт, который участвовал в шоу на ТНТ, поблагодарил за поддержку

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Фестиваль уличной танцевальной культуры  TIME IS UP. Пермь, брейкданс, молодежная мода, молодежная культура, танцы улиц, time is up
Дуэт пообещал не сдаваться и принять участие в третьем сезоне шоу «Новые танцы» Фото:

Курганский дуэт «NUTS», который принимал участие во втором сезоне шоу «Новые танцы» на ТНТ, поблагодарил за поддержку. Об этом написано в группе «Zaural Dance Family» в соцсети «ВКонтакте».

«Всем привет. Друзья, сейчас нам поступает много сообщений со словами поддержки. Всем огромное спасибо. Все хорошо, все супер. Это очень ценно», — написано в посте.

Также дуэт пообещал, что не собирается сдаваться. «Название „NUTS“ снова окажется на ТНТ в третьем сезоне. По крайней мере, мы сделаем все для этого», — обещают девочки.

Ранее URA.RU писало, что курганские девочки-подростки прошли в полуфинал шоу «Новые танцы» на ТНТ. Свои голоса за Веронику Верещагину и Александру Сидорову отдали два члена жюри из трех: Мигель и Антон Шастун.

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Курганский дуэт «NUTS», который принимал участие во втором сезоне шоу «Новые танцы» на ТНТ, поблагодарил за поддержку. Об этом написано в группе «Zaural Dance Family» в соцсети «ВКонтакте». «Всем привет. Друзья, сейчас нам поступает много сообщений со словами поддержки. Всем огромное спасибо. Все хорошо, все супер. Это очень ценно», — написано в посте. Также дуэт пообещал, что не собирается сдаваться. «Название „NUTS“ снова окажется на ТНТ в третьем сезоне. По крайней мере, мы сделаем все для этого», — обещают девочки. Ранее URA.RU писало, что курганские девочки-подростки прошли в полуфинал шоу «Новые танцы» на ТНТ. Свои голоса за Веронику Верещагину и Александру Сидорову отдали два члена жюри из трех: Мигель и Антон Шастун.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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