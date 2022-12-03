Двое подростов из Кургана прошли в полуфинал шоу на ТНТ

Курганский «NUTS» одержал победу в баттле с двумя другими дуэтами (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Танцевальный дуэт девочек-подростов из Кургана «NUTS» прошел в полуфинал 2 сезона шоу «Новые танцы» на ТНТ. В новом выпуске проекта, который транслировали на телеканале 3 декабря, за юных танцоров Веронику Верещагину и Александру Сидорову проголосовало большинство членов жюри.

«Веронику прямо распирало от эмоций и она прямо плюсовала этими эмоциями. Это в жанре, так можно», — высказался хореограф Егор Дружинин. Комик и член жюри Антон Шастун поинтересовался у девочек, что означает название их дуэта «NUTS». «Это два сильных ореха, которых нельзя разломать», — ответила Александра Сидорова.

Свои голоса за Веронику Верещагину и Александру Сидорову отдали в итоге два члена жюри из трех: артист Мигель и Антон Шастун. Дуэт «NUTS» существует четыре года. В Кургане подростки занимаются в школе современного танца Zaural Dance Family под руководством Анастасии Наумовой.

Второй сезон шоу «Новые танцы» на ТНТ проходит с августа по 24 декабря. Участники выступают в формате баттлов в категориях соло, дуэты, команды и дети. Из каждой только один танцор или одна команда дойдут до финала. Тот, кто выиграет все баттлы, победит в проекте и получит 7 миллионов рублей.