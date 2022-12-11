11 декабря 2022
10 декабря 2022

Тюменцам доступны бесплатные катания на главных зимних аттракционах. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Проводы зимы в Екатеринбурге, горка, зимние забавы, катание с горки, детские игры
В Тюмени построены несколько десятков бесплатных зимних горок Фото:

В Тюмени работает более 30 ледяных горок, на которых жители города могут кататься бесплатно. Список актуальных мест развлечений для URA.RU подготовил telegram-канал «Темы Тюмени».

«В этот зимний сезон тюменцы могут покататься на горках более чем в 30 точках. Пора задуматься о покупке ледянки и выделить выходные для катаний», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

Адреса горок представлены ниже. Доступ на них для горожан предоставляется бесплатно.

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В Тюмени работает более 30 ледяных горок, на которых жители города могут кататься бесплатно. Список актуальных мест развлечений для URA.RU подготовил telegram-канал «Темы Тюмени». «В этот зимний сезон тюменцы могут покататься на горках более чем в 30 точках. Пора задуматься о покупке ледянки и выделить выходные для катаний», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». Адреса горок представлены ниже. Доступ на них для горожан предоставляется бесплатно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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