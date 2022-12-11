В Тюмени построены несколько десятков бесплатных зимних горок
В Тюмени работает более 30 ледяных горок, на которых жители города могут кататься бесплатно. Список актуальных мест развлечений для URA.RU подготовил
«В этот зимний сезон тюменцы могут покататься на горках более чем в 30 точках. Пора задуматься о покупке ледянки и выделить выходные для катаний», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
Адреса горок представлены ниже. Доступ на них для горожан предоставляется бесплатно.
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