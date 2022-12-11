В Тюмени построены несколько десятков бесплатных зимних горок Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени работает более 30 ледяных горок, на которых жители города могут кататься бесплатно. Список актуальных мест развлечений для URA.RU подготовил telegram-канал «Темы Тюмени» .

«В этот зимний сезон тюменцы могут покататься на горках более чем в 30 точках. Пора задуматься о покупке ледянки и выделить выходные для катаний», — сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

Адреса горок представлены ниже. Доступ на них для горожан предоставляется бесплатно.