12 декабря 2022

Под Тюменью перекрыли трассу из-за массового ДТП со школьным автобусом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по охране труда Правительство области Курган 20.11.2013г, школьный автобус, дети
ДТП произошло на 62 километре автодороги Тюмень — Омск Фото:

На 62 километре автодороги Тюмень — Омск ограничено движение из-за массовой аварии с участием школьного автобуса. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП на 62 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе. Здесь столкнулись „Рено“, школьный автобус и „Газель“. Предварительно, пострадавших нет. „Рено“ выехал на встречную полосу. В школьном автобусе детей не было, в салоне ехали два ветерана», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что в месте аварии организовано реверсивное движение. На месте работают регулировщики из числа сотрудников областного ГИБДД. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

В ДТП столкнулись микроавтобус, школьный автобус и легковой автомобиль

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На 62 километре автодороги Тюмень — Омск ограничено движение из-за массовой аварии с участием школьного автобуса. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции. «Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП на 62 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе. Здесь столкнулись „Рено“, школьный автобус и „Газель“. Предварительно, пострадавших нет. „Рено“ выехал на встречную полосу. В школьном автобусе детей не было, в салоне ехали два ветерана», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что в месте аварии организовано реверсивное движение. На месте работают регулировщики из числа сотрудников областного ГИБДД. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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