ДТП произошло на 62 километре автодороги Тюмень — Омск Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На 62 километре автодороги Тюмень — Омск ограничено движение из-за массовой аварии с участием школьного автобуса. Об этом сообщает telegram-канал областной Госавтоинспекции.

«Сотрудники ГИБДД работают на месте ДТП на 62 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе. Здесь столкнулись „Рено“, школьный автобус и „Газель“. Предварительно, пострадавших нет. „Рено“ выехал на встречную полосу. В школьном автобусе детей не было, в салоне ехали два ветерана», — сообщает telegram-канал УГИБДД по Тюменской области.

Там добавили, что в месте аварии организовано реверсивное движение. На месте работают регулировщики из числа сотрудников областного ГИБДД. По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.