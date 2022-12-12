Оппозиционный экс-депутат получила важный пост в провластной структуре

Экс-депутат Пермской гордумы Надежда Агишева вошла в новый состав Общественной палаты

13 декабря 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

Надежда Агишева намерена держать на контроле темы прав женщин и бытового насилия Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Экс-депутат Пермской гордумы Надежда Агишева от партии «Яблоко» вошла в новый состав Общественной палаты региона. Об этом URA.RU сообщил источник в палате. Сегодня за ее кандидатуру проголосовали члены палаты, которых выдвинули заксобрание и губернатор. «Надежда Агишева сохранила членство в палате как директор фонда поддержки культурных проектов „Новая коллекция“», — отметил источник. Присутствовало 23 члена палаты. Они выбрали 12 представителей общественности. Надежда Агишева подтвердила информацию. «Есть еще несколько тем, которые хотелось бы довести до решения. Например, поддержка НКО. Мы в этом созыве много с этой темой разбирались, сейчас идет разработка региональной концепции поддержки НКО-сектора и Общественная палата будет включена в эту работу», — отметила она в разговоре с URA.RU. Также Надежда Агишева намерена держать на контроле темы прав женщин и их защиту от бытового насилия, а также экологическую повестку. Помимо Надежды Агишевой, в палату, как и сообщало ранее агентство, вошли экс-зампред краевого парламента Игорь Папков и бывший министр культуры Игорь Гладнев. Надежда Агишева с 2016 по 2021 год была депутатом пермской гордумы от партии «Яблоко». В 2021 году она шла на выборы в качестве самовыдвиженца, но не смогла набрать необходимого количества голосом. В ноябре прошлого года губернатор Дмитрий Махонин выдвинул кандидатуру Агишевой в состав Общественной палаты. Общественная палата Пермского края состоит из 36 членов. По 12 человек уже выдвинули депутаты заксобрания и губернатор. Эти 24 человека выбирают еще 12 членов, кандидатуры которых предлагают общественные организации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-депутат Пермской гордумы Надежда Агишева от партии «Яблоко» вошла в новый состав Общественной палаты региона. Об этом URA.RU сообщил источник в палате. Сегодня за ее кандидатуру проголосовали члены палаты, которых выдвинули заксобрание и губернатор. «Надежда Агишева сохранила членство в палате как директор фонда поддержки культурных проектов „Новая коллекция“», — отметил источник. Присутствовало 23 члена палаты. Они выбрали 12 представителей общественности. Надежда Агишева подтвердила информацию. «Есть еще несколько тем, которые хотелось бы довести до решения. Например, поддержка НКО. Мы в этом созыве много с этой темой разбирались, сейчас идет разработка региональной концепции поддержки НКО-сектора и Общественная палата будет включена в эту работу», — отметила она в разговоре с URA.RU. Также Надежда Агишева намерена держать на контроле темы прав женщин и их защиту от бытового насилия, а также экологическую повестку. Помимо Надежды Агишевой, в палату, как и сообщало ранее агентство, вошли экс-зампред краевого парламента Игорь Папков и бывший министр культуры Игорь Гладнев. Надежда Агишева с 2016 по 2021 год была депутатом пермской гордумы от партии «Яблоко». В 2021 году она шла на выборы в качестве самовыдвиженца, но не смогла набрать необходимого количества голосом. В ноябре прошлого года губернатор Дмитрий Махонин выдвинул кандидатуру Агишевой в состав Общественной палаты. Общественная палата Пермского края состоит из 36 членов. По 12 человек уже выдвинули депутаты заксобрания и губернатор. Эти 24 человека выбирают еще 12 членов, кандидатуры которых предлагают общественные организации.