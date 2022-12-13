Мэрия Кургана ответила владельцам ТЦ, которые назвали действия чиновников «беспределом»

Мэрия Кургана не увидела нарушения закона в превращении парковки у ТЦ в сквер

У предпринимателей и мэрии возник спор из-за парковки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Превращение парковки, из-за которой судятся представители ТЦ «Зауральский торговый дом» и мэрии Кургана, в сквер не противоречит решению суда. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии. Представители торгового центра называют это «беспределом».

«Земельный участок в районе здания № 68 по ул. Куйбышева никогда не принадлежал „Зауральскому торговому дому“. Это муниципальная общественная территория с разрешенным видом использования „Для благоустройства“. <…> Земельный участок используется по своему прямому назначению — для благоустройства. Это не противоречит решению суда», — объяснили в мэрии.

Сотрудники администрации отметили, что земельный участок «Зауральского торгового дома» ограничивается его фундаментом, а парковка на территории у здания сложилась исторически, но в проекте организации дороги, как и в других документах, ее нет. Представители мэрии рассказали, что у населения становятся все более востребованными парки, скверы, прогулочные зоны и уголки отдыха. Эта территория востребована, так как находится рядом с Троицкой площадью, где проводятся различные праздники, поэтому сейчас на участке земли начаты работы по благоустройству.

Помимо скамеек, урн и светодиодных конструкций «Зеркало» и «Крылья» там установят ограждение и точку уличного питания. За территорию отвечает МБУ «Дирекция парков и скверов». В мэрии добавили, что территория не является частью дороги, и ездить по ней нельзя.

Хозяева торгового центра пытаются добиться право на парковку через суд. В местных судах они проиграли, но Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отменил эти постановления из-за того, что запрет парковки нарушил права граждан на благоприятную окружающую среду. На парковке в конце ноября вновь появились машины, но в мэрии назвали это незаконным. В декабре на участке начали устанавливать арт-объекты и ограждать территорию. Представители торгового центра назвали это «беспределом» и обратились в прокуратуру.