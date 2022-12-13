Детсад в ЯНАО не соответствовал противопожарным требованиям

Прокуратура Нового Уренгоя (ЯНАО) проверила детский сад «Виниклюзия» после публикации в СМИ новости о задымлении и эвакуации детей. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, в результате проверки были выявлены некоторые нарушения.
«В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности в МАДОУ «ДС «Виниклюзия». В помещениях пищеблока образовательного учреждения отсутствовали речевые оповещатели об эвакуации, в игровой зоне на момент проверки был поврежден стеклопакет», — говорится на сайте прокуратуры.
Отмечается, что должностное лицо, по вине которого были допущены нарушения, привлечено к административной ответственности. В детском саду нарушения были устранены.
Ранее URA.RU рассказывало, что в детском саду Нового Уренгоя детей кормили некачественным маслом. Предприятие по изготовлению сливочного масла в производство добавляло неизвестное сырье.
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