Тюменскую академию бокса не устроила помощь от властей

По словам руководителя академии, дети по-прежнему вынуждены заниматься на улице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство тюменской академии бокса «Батыр» не устроило предложение местных и федеральных властей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил Марат Каримов, директор академии. По его словам, вопрос с поиском нового помещения для тренировок детей остается по-прежнему открытым.

«Никаких подвижек по нашему делу до сих пор нет. Тысячу рублей в час, утреннее время в „Здоровье“ дают. Представитель департамента по спорту приезжала ко мне, сказала, что будем рассматривать в „Лидере“ вас. И потерялась. А федерация бокса России хотят ринг нам обустроить, главное, чтобы помещение было. И мешки купить, вот это вся помощь. Так же пока, где попало бегаем на улице», — рассказал Марат Каримов.

Агентство направило запрос в департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, а также в пресс-службу федерации бокса России. Ответы на них ожидаются.

Ранее URA.RU писало о том, что дело тюменской академии бокса «Батыр» взято на контроль на федеральном уровне. За судьбой тюменских боксеров будет следить федерация бокса России. Дело стало резонансным, когда стало известно, что более четырехсот тюменских детей остались без возможности заниматься любимым спортом.