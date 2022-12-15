Шумков вспомнил, как из-за звезды на елке стал управленцем

Курганский губернатор поделился новогодними воспоминаниями из детства

Вадим Шумков в детстве наряжал елку стеклянной звездой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков вспомнил, как наряжал елку в детстве, и пошутил, что именно тогда у него выработалось стремление управленца — выстраивать вертикаль. Об этом глава региона рассказал в эфире «Радио России».

«Я помню, очень трудно, когда растешь, давалось надевать звезду на елку. Тогда не было стремянок, страна не была такой продвинутой. Бывает, на елку надеваешь [звезду], а верхняя веточка острая и мягкая в то же время. Ты надеваешь стеклянную звездочку, и начинает она [ветка] подгибаться, и елка начинает либо влево, либо вправо клониться. Видимо, у меня в этот момент выработалось стремление постоянно поправлять — управленца вертикали. Я постоянно эту звезду направлял так, чтобы она стояла прямо и никуда не колебалась», — ответил Шумков на вопрос о любимой новогодней игрушке.

Глава региона добавил, что ему также нравились гирлянды и веселые огоньки, которые создают чувство праздника. Землякам всех возрастов Шумков пожелал любви, которая складывается из уважения к самим себе и проявляется в уважении к своим близким.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков решил не тратить бюджетные средства на подготовку к Новому году. Деньги, выделенные на праздничную иллюминацию и украшения для праздника, пойдут на экипировку для мобилизованных.