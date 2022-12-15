В праздники для тюменцев запустят дополнительные поезда

Тюменцы смогут уехать по новым маршрутам в Оренбург, Москву и Челябинск в конце декабря и начале января Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дополнительные поезда до Оренбурга, Москвы и Челябинска запустят из Тюмени в новогодние праздники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«В новогодние и рождественские праздники для удобства пассажиров будут запущены дополнительные поезда из Тюмени в три города. Это Оренбург, Москва и Челябинск», — рассказали URA.RU в пресс-службе СвЖД.

Отправиться по первому маршруту можно будет 30 декабря и 5 января. Вернуться — 1 и 7 января. Уехать в Москву тюменцы смогут 3 января. Выезд из столицы РФ в Челябинск — 4 января.