15 декабря 2022

В праздники для тюменцев запустят дополнительные поезда

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Дезинфекция и проверка масочного режима на железнодорожном вокзале. Челябинск, пассажир, пассажирский поезд, ржд, туризм, железная дорога, путешествие, вагон, поезд, перевозка пассажиров
Тюменцы смогут уехать по новым маршрутам в Оренбург, Москву и Челябинск в конце декабря и начале января Фото:

Дополнительные поезда до Оренбурга, Москвы и Челябинска запустят из Тюмени в новогодние праздники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

«В новогодние и рождественские праздники для удобства пассажиров будут запущены дополнительные поезда из Тюмени в три города. Это Оренбург, Москва и Челябинск», — рассказали URA.RU в пресс-службе СвЖД.

Отправиться по первому маршруту можно будет 30 декабря и 5 января. Вернуться — 1 и 7 января. Уехать в Москву тюменцы смогут 3 января. Выезд из столицы РФ в Челябинск — 4 января.

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Дополнительные поезда до Оренбурга, Москвы и Челябинска запустят из Тюмени в новогодние праздники. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги. «В новогодние и рождественские праздники для удобства пассажиров будут запущены дополнительные поезда из Тюмени в три города. Это Оренбург, Москва и Челябинск», — рассказали URA.RU в пресс-службе СвЖД. Отправиться по первому маршруту можно будет 30 декабря и 5 января. Вернуться — 1 и 7 января. Уехать в Москву тюменцы смогут 3 января. Выезд из столицы РФ в Челябинск — 4 января.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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