Фанаты хоккейного клуба «Ямал» бунтуют из-за объединения спортклубов

Объединение спортивных клубов в ЯНАО вызвало недовольство среди болельщиков

Все спортклубы ЯНАО будут носить название «Факел» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спортивные клубы ЯНАО объединятся под названием «Факел». Как сообщил URA.RU источник из фанатского сообщества, руководство уже приняло решение, но болельщиков хоккейного клуба «Ямал» оно не устраивает — клуб более 20 лет носит это название и прославляет округ.

«Руководством ЯНАО принято решение о создании спортивного сообщества „Факел“, куда будут входить различные виды спорта, в том числе хоккей. В связи с этим будет переименован хоккейный клуб „Ямал“ в ХК „Факел“. Болельщики и все любители хоккея против и уже начали писать в соцсетях свое мнение», — говорится в сообщении.

Фанты собираются подготовить видео, в котором выскажутся против переименования клуба. «Мы зарабатывали репутацию и прославляли округ более 20 лет и теперь историю нашего клуба хотят стереть и переписать», — добавил собеседник.

В правительстве ЯНАО агентству сообщили, что все спортсмены идею поддержали. «Под знаменем „Факела“ будут играть профессиональные команды по хоккею, волейболу и футболу. Будет создан спортивный клуб по аналогии с Зенитом и ЦСКА», — ответили там.

Власти также добавили, что название «Факел» было избрано, поскольку одноименный волейбольный клуб известен на мировой спортарене. «Что касается любительских и детских команд — там все останется как было. Названия спортшкол тоже будут прежними», — отметили в правительстве.

Источник в спортивной тусовке отмечает, что данную идею мог предложить руководитель волейбольного клуба Николай Капранов. «Капранов имеет высокое влияние в политической сфере. Возможно, что без него здесь не обошлось», — отметил инсайдер.