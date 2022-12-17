17 декабря 2022
16 декабря 2022
15 декабря 2022

В ЯНАО дети подготовили новогодние подарки участникам СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодняя ярмарка в ТЦ Кристалл. Тюмень, подарки, ярмарка, новый год, новогоднее оформление, новогодняя ярмарка, новогодние подарки, новогодний подарок
Подарки готовили дети вместе с педагогами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В городе Муравленко (ЯНАО) дети приготовили новогодние подарки и украшения для участников спецоперации. Об этом сообщила администрация города на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Юные муравленковцы приготовили новогодние подарки для участников СВО. В Центрах детского и технического творчества ребята создали для военнослужащих праздничные игрушки и гирлянды, которыми они смогут украсить место дислокации, наполнить его уютом и заботой», — говорится в сообщении.

Дети приняли участие в акции «Добрая мастерская. Новогодняя». Она проходит по всей России в рамках проекта #МыВместе.

Ранее URA.RU сообщало, что из ЯНАО для жителей Волновахи прибыл гуманитарный груз. Помимо необходимых вещей, ямальцы передали новогодние подарки.

Подготовленные подарки отправятся в зону СВО

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В городе Муравленко (ЯНАО) дети приготовили новогодние подарки и украшения для участников спецоперации. Об этом сообщила администрация города на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Юные муравленковцы приготовили новогодние подарки для участников СВО. В Центрах детского и технического творчества ребята создали для военнослужащих праздничные игрушки и гирлянды, которыми они смогут украсить место дислокации, наполнить его уютом и заботой», — говорится в сообщении. Дети приняли участие в акции «Добрая мастерская. Новогодняя». Она проходит по всей России в рамках проекта #МыВместе. Ранее URA.RU сообщало, что из ЯНАО для жителей Волновахи прибыл гуманитарный груз. Помимо необходимых вещей, ямальцы передали новогодние подарки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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