В городе Муравленко (ЯНАО) дети приготовили новогодние подарки и украшения для участников спецоперации. Об этом сообщила администрация города на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Юные муравленковцы приготовили новогодние подарки для участников СВО. В Центрах детского и технического творчества ребята создали для военнослужащих праздничные игрушки и гирлянды, которыми они смогут украсить место дислокации, наполнить его уютом и заботой», — говорится в сообщении.
Дети приняли участие в акции «Добрая мастерская. Новогодняя». Она проходит по всей России в рамках проекта #МыВместе.
Ранее URA.RU сообщало, что из ЯНАО для жителей Волновахи прибыл гуманитарный груз. Помимо необходимых вещей, ямальцы передали новогодние подарки.
В городе Муравленко (ЯНАО) дети приготовили новогодние подарки и украшения для участников спецоперации. Об этом сообщила администрация города на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». «Юные муравленковцы приготовили новогодние подарки для участников СВО. В Центрах детского и технического творчества ребята создали для военнослужащих праздничные игрушки и гирлянды, которыми они смогут украсить место дислокации, наполнить его уютом и заботой», — говорится в сообщении. Дети приняли участие в акции «Добрая мастерская. Новогодняя». Она проходит по всей России в рамках проекта #МыВместе. Ранее URA.RU сообщало, что из ЯНАО для жителей Волновахи прибыл гуманитарный груз. Помимо необходимых вещей, ямальцы передали новогодние подарки.