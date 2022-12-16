Из Нового Уренгоя (ЯНАО) прибыл груз с гуманитарной помощью для жителей Волновахи. Об этом сообщается в telegram-канале «Импульс севера».
«К Новому году новоуренгойцы и жители Салехарда собрали необходимое: детские вещи, постельное белье, обувь, книги, канцелярию, продукты и другие важные вещи», — говорится в сообщении. Сотрудники АО «УГСК» подготовили к отправке автомобиль «ПАЗ», брендированный ямальской символикой. Уточняется, что груз и подарки переданы в администрацию Волновахи.
Ранее URA.RU сообщало, что дети из Волновахи посетят губернаторскую елку в ЯНАО. В празднике примут участие дети от 8 до 13 лет, которые показали отличные результаты в учебе и имеют достижения, а также дети участников СВО.
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