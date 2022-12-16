16 декабря 2022
15 декабря 2022

Из ЯНАО прибыл груз для жителей Волновахи. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гуманитарный груз
В сборе приняли участие жители Нового Уренгоя и Салехарда Фото:

Из Нового Уренгоя (ЯНАО) прибыл груз с гуманитарной помощью для жителей Волновахи. Об этом сообщается в telegram-канале «Импульс севера».

«К Новому году новоуренгойцы и жители Салехарда собрали необходимое: детские вещи, постельное белье, обувь, книги, канцелярию, продукты и другие важные вещи», — говорится в сообщении. Сотрудники АО «УГСК» подготовили к отправке автомобиль «ПАЗ», брендированный ямальской символикой. Уточняется, что груз и подарки переданы в администрацию Волновахи.

Ранее URA.RU сообщало, что дети из Волновахи посетят губернаторскую елку в ЯНАО. В празднике примут участие дети от 8 до 13 лет, которые показали отличные результаты в учебе и имеют достижения, а также дети участников СВО.

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Из Нового Уренгоя (ЯНАО) прибыл груз с гуманитарной помощью для жителей Волновахи. Об этом сообщается в telegram-канале «Импульс севера». «К Новому году новоуренгойцы и жители Салехарда собрали необходимое: детские вещи, постельное белье, обувь, книги, канцелярию, продукты и другие важные вещи», — говорится в сообщении. Сотрудники АО «УГСК» подготовили к отправке автомобиль «ПАЗ», брендированный ямальской символикой. Уточняется, что груз и подарки переданы в администрацию Волновахи. Ранее URA.RU сообщало, что дети из Волновахи посетят губернаторскую елку в ЯНАО. В празднике примут участие дети от 8 до 13 лет, которые показали отличные результаты в учебе и имеют достижения, а также дети участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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