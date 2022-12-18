В ЯНАО на губернаторскую елку прилетели школьники из Волновахи

19 декабря 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

Школьники из Волновахи поседят губернаторскую елку и другие мероприятия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Салехард (ЯНАО) прилетели десять школьников из Волновахи, которые посетят губернаторскую елку и другие мероприятия. Об этом сообщает департамент образования региона в своем telegram-канале. «Накануне на губернаторскую елку приехали дети из Волновахи. Несмотря на то, что рейс прибыл с задержкой на час, первый вечер в городе на полярном круге запомнился им новыми знакомствами и вкусом пиццы-ромашки», — говорится в сообщении. Помимо этого в сообщении сказано, что сегодня они отправятся в Лабытнанги. Там они пройдут квест и посетят Динопарк. Ранее URA.RU сообщало, что школьники из Волновахи приедут на губернаторскую елку. Также ее смогут посетить дети участников спецоперации.

В Салехард (ЯНАО) прилетели десять школьников из Волновахи, которые посетят губернаторскую елку и другие мероприятия. Об этом сообщает департамент образования региона в своем telegram-канале. «Накануне на губернаторскую елку приехали дети из Волновахи. Несмотря на то, что рейс прибыл с задержкой на час, первый вечер в городе на полярном круге запомнился им новыми знакомствами и вкусом пиццы-ромашки», — говорится в сообщении. Помимо этого в сообщении сказано, что сегодня они отправятся в Лабытнанги. Там они пройдут квест и посетят Динопарк. Ранее URA.RU сообщало, что школьники из Волновахи приедут на губернаторскую елку. Также ее смогут посетить дети участников спецоперации.