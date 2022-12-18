18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

В ЯНАО на губернаторскую елку прилетели школьники из Волновахи

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, пешеходный переход, ученики, дети, зимняя одежда, каникулы, школьники
Школьники из Волновахи поседят губернаторскую елку и другие мероприятия Фото:

В Салехард (ЯНАО) прилетели десять школьников из Волновахи, которые посетят губернаторскую елку и другие мероприятия. Об этом сообщает департамент образования региона в своем telegram-канале.

«Накануне на губернаторскую елку приехали дети из Волновахи. Несмотря на то, что рейс прибыл с задержкой на час, первый вечер в городе на полярном круге запомнился им новыми знакомствами и вкусом пиццы-ромашки», — говорится в сообщении.

Помимо этого в сообщении сказано, что сегодня они отправятся в Лабытнанги. Там они пройдут квест и посетят Динопарк.

Ранее URA.RU сообщало, что школьники из Волновахи приедут на губернаторскую елку. Также ее смогут посетить дети участников спецоперации.

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В Салехард (ЯНАО) прилетели десять школьников из Волновахи, которые посетят губернаторскую елку и другие мероприятия. Об этом сообщает департамент образования региона в своем telegram-канале. «Накануне на губернаторскую елку приехали дети из Волновахи. Несмотря на то, что рейс прибыл с задержкой на час, первый вечер в городе на полярном круге запомнился им новыми знакомствами и вкусом пиццы-ромашки», — говорится в сообщении. Помимо этого в сообщении сказано, что сегодня они отправятся в Лабытнанги. Там они пройдут квест и посетят Динопарк. Ранее URA.RU сообщало, что школьники из Волновахи приедут на губернаторскую елку. Также ее смогут посетить дети участников спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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