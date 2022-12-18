18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

Тюменская область закупила и доставила в зону СВО новейшие прицелы. Видео

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Наро-Фоминский центр подготовки армейских поваров. Москва, армия, вооружение, прицел, снабжение, экипировка, материально-техническое обеспечение, тепловизионный
Прицелы были переданы мобилизованным жителям Тюменской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Подразделения, сформированные из жителей Тюменской области, получили от региона дополнительное обмундирование, а также коллиматорные и тепловизионные прицелы. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области.

«Тюменским подразделениям по месту прохождения службы доставлено дополнительное обмундирование. Приобретено за счет бюджета Тюменской области по поручению губернатора», — указано в публикации Инфоцентра.

Военные оценили помощь региона и отметили, что действительно нуждались в коллиматорных прицелах. «Мы, военнослужащие, сегодня получили тепловизионные прицелы. Будем приводить оружие к нормальному бою. В ближайшее время все поступит бойцам», — сообщил один из военнослужащих на кадрах видеозаписи, опубликованной Инфоцентром.

Частичная мобилизация в России прошла с 21 сентября по 28 октября. К Вооруженным силам РФ присоединились 300 тыс. военнослужащих запаса. В Тюменской области мобилизованные проходят боевую подготовку на базе полигона ТВВИКУ.

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Подразделения, сформированные из жителей Тюменской области, получили от региона дополнительное обмундирование, а также коллиматорные и тепловизионные прицелы. Об этом сообщает Информационный центр правительства Тюменской области. «Тюменским подразделениям по месту прохождения службы доставлено дополнительное обмундирование. Приобретено за счет бюджета Тюменской области по поручению губернатора», — указано в публикации Инфоцентра. Военные оценили помощь региона и отметили, что действительно нуждались в коллиматорных прицелах. «Мы, военнослужащие, сегодня получили тепловизионные прицелы. Будем приводить оружие к нормальному бою. В ближайшее время все поступит бойцам», — сообщил один из военнослужащих на кадрах видеозаписи, опубликованной Инфоцентром. Частичная мобилизация в России прошла с 21 сентября по 28 октября. К Вооруженным силам РФ присоединились 300 тыс. военнослужащих запаса. В Тюменской области мобилизованные проходят боевую подготовку на базе полигона ТВВИКУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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