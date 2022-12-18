Из аптек ЯНАО пропали импортные препараты для лечения гриппа

В аптеках ЯНАО отсутствуют препараты «Амоксиклав» и «Юнидокс солютаб»

19 декабря 2022 в 14:47 Размер текста - 17 +

В аптеках ЯНАО отсутствует «Амоксиклав» и «Юнидокс солютаб» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из аптек в ЯНАО пропали импортные антибиотики, которые выписывают при заболевании гриппом. Об этом URA.RU сообщила жительница региона, которая лично стукнулась с проблемой. «Нужно было купить антибиотики „Амоксиклав“ и „Юнидокс солютаб“, которые выписывают при лечении гриппа. Однако в аптеках Ноябрьска их не оказалось. Остались только аналоги», — рассказала собеседница агентства. URA.RU просмотрело сайты популярных аптек в регионе. Так, в «Аптеке от склада» в Новом Уренгое, указанных препаратов в наличии не оказалось. В аптеке «Ригла» в Салехарде медикаментов также не было. В «Эконе» в Ноябрьске эти антибиотики отсутствуют. В описании препаратов указано, что «Амоксиклав» производится в Словении, а «Юнидокс солютаб» в Нидерландах. «Это два самых популярных антибиотика. Их раскупили из-за гриппа. И поставок некоторых препаратов не будет, потому что они импортные», — пояснил агентству фармацевт. Ранее сообщалось, что ЯНАО вошел в число регион с высокой заболеваемостью гриппом. Также в больницах региона с 13 декабря ввели масочный режим.

Из аптек в ЯНАО пропали импортные антибиотики, которые выписывают при заболевании гриппом. Об этом URA.RU сообщила жительница региона, которая лично стукнулась с проблемой. «Нужно было купить антибиотики „Амоксиклав“ и „Юнидокс солютаб“, которые выписывают при лечении гриппа. Однако в аптеках Ноябрьска их не оказалось. Остались только аналоги», — рассказала собеседница агентства. URA.RU просмотрело сайты популярных аптек в регионе. Так, в «Аптеке от склада» в Новом Уренгое, указанных препаратов в наличии не оказалось. В аптеке «Ригла» в Салехарде медикаментов также не было. В «Эконе» в Ноябрьске эти антибиотики отсутствуют. В описании препаратов указано, что «Амоксиклав» производится в Словении, а «Юнидокс солютаб» в Нидерландах. «Это два самых популярных антибиотика. Их раскупили из-за гриппа. И поставок некоторых препаратов не будет, потому что они импортные», — пояснил агентству фармацевт. Ранее сообщалось, что ЯНАО вошел в число регион с высокой заболеваемостью гриппом. Также в больницах региона с 13 декабря ввели масочный режим.