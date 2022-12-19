В Кургане продают землю под среднеэтажную жилую застройку. Скрин

19 декабря 2022 в 17:56 Размер текста - 17 +

Мэрия Кургана продает два участка под жилую застройку почти за 5 млн рублей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Кургана выставили на продажу два земельных участка под строительство среднеэтажных жилых домов. Общая стоимость территорий около пяти миллионов рублей. Информация о торгах размещена на сайте администрации города. «Продается земельный участок по улице Кирпичная, 4 в Северном районе Кургана. Общая площадь территории составляет 2 121 квадратный метр. Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка. Стоимость: 3 122 000 рублей», — говорится в документе мэрии. Еще один участок по улице Артема, №51 в Западном районе продается почти за 1,8 миллионов рублей. Его площадь составляет 1 880 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в микрорайоны Черемухово и Арбинка начнут застраивать среднеэтажными домами. Также сообщалось о том, что мэрия продает землю под строительство высотки в микрорайоне Рябково. Стоимость аукциона составляет почти 3,5 млн рублей. Еще одну высотку в первом микрорайоне Заозерного построит компания из Челябинска. На бульваре Солнечном в Западном районе появится жилой дом на 17 этажей с видом на Тобол. Помимо этого, в Заозерном районе построят новый ТРЦ, а в центре города компания такси построит бизнес-центр. Земельный участок в Западном районе продается за 1 790 000 рублей Скрин: сайт администрации города Кургана Земельный участок в Северном районе выставили на продажу за 3 122 000 рублей Скрин: сайт администрации города Кургана

Власти Кургана выставили на продажу два земельных участка под строительство среднеэтажных жилых домов. Общая стоимость территорий около пяти миллионов рублей. Информация о торгах размещена на сайте администрации города. «Продается земельный участок по улице Кирпичная, 4 в Северном районе Кургана. Общая площадь территории составляет 2 121 квадратный метр. Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка. Стоимость: 3 122 000 рублей», — говорится в документе мэрии. Еще один участок по улице Артема, №51 в Западном районе продается почти за 1,8 миллионов рублей. Его площадь составляет 1 880 квадратных метров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане в микрорайоны Черемухово и Арбинка начнут застраивать среднеэтажными домами. Также сообщалось о том, что мэрия продает землю под строительство высотки в микрорайоне Рябково. Стоимость аукциона составляет почти 3,5 млн рублей. Еще одну высотку в первом микрорайоне Заозерного построит компания из Челябинска. На бульваре Солнечном в Западном районе появится жилой дом на 17 этажей с видом на Тобол. Помимо этого, в Заозерном районе построят новый ТРЦ, а в центре города компания такси построит бизнес-центр.