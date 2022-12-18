В структуре тюменского УФСИН не хватает сотрудников

В медсанчасти тюменского УФСИН не хватает врачей для лечения заключенных

19 декабря 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

В медсанчасти, входящей в структуру УФСИН, нет достаточного числа врачей Фото: Екатерина Сычкова В медико-санитарной части №72 ФСИН России, медпомощь в которой, в числе прочих, в Тюмени получают подозреваемые и заключенные, открыта 41 вакансия для медиков. Об этом свидетельствуют данные федерального портала «Работа в России». «ФКУЗ „Медико-санитарная часть № 72 Федеральной службы исполнения наказаний“. Тюмень — 41 вакансия», — говорится в базе данных портала «Работа в России». В учреждение требуются рентгенолог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, терапевт, инфекционист, хирург, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты. Врачам узких специальностей предлагают максимальную заработную плату до 45 тысяч рублей. Не хватает и среднего медперсонала — медсестер и фельдшеров. МСЧ №72 была специально создана для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы. Ее задача — охрана здоровья заключенных, подозреваемых, сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы. Учреждение находится в оперативном подчинении УФСИН России по Тюменской области. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСИН региона. Агентство попросило прокомментировать причины нехватки докторов и то, как это сказывается на получателях медуслуг. Ответ ожидается.

В медико-санитарной части №72 ФСИН России, медпомощь в которой, в числе прочих, в Тюмени получают подозреваемые и заключенные, открыта 41 вакансия для медиков. Об этом свидетельствуют данные федерального портала «Работа в России». «ФКУЗ „Медико-санитарная часть № 72 Федеральной службы исполнения наказаний“. Тюмень — 41 вакансия», — говорится в базе данных портала «Работа в России». В учреждение требуются рентгенолог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, терапевт, инфекционист, хирург, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты. Врачам узких специальностей предлагают максимальную заработную плату до 45 тысяч рублей. Не хватает и среднего медперсонала — медсестер и фельдшеров. МСЧ №72 была специально создана для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы. Ее задача — охрана здоровья заключенных, подозреваемых, сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы. Учреждение находится в оперативном подчинении УФСИН России по Тюменской области. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСИН региона. Агентство попросило прокомментировать причины нехватки докторов и то, как это сказывается на получателях медуслуг. Ответ ожидается.