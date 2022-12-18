18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

В структуре тюменского УФСИН не хватает сотрудников

В медсанчасти тюменского УФСИН не хватает врачей для лечения заключенных
© Служба новостей «URA.RU»
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В медсанчасти, входящей в структуру УФСИН, нет достаточного числа врачей Фото:

В медико-санитарной части №72 ФСИН России, медпомощь в которой, в числе прочих, в Тюмени получают подозреваемые и заключенные, открыта 41 вакансия для медиков. Об этом свидетельствуют данные федерального портала «Работа в России».

«ФКУЗ „Медико-санитарная часть № 72 Федеральной службы исполнения наказаний“. Тюмень — 41 вакансия», — говорится в базе данных портала «Работа в России».

В учреждение требуются рентгенолог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, терапевт, инфекционист, хирург, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты. Врачам узких специальностей предлагают максимальную заработную плату до 45 тысяч рублей. Не хватает и среднего медперсонала — медсестер и фельдшеров.

МСЧ №72 была специально создана для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы. Ее задача — охрана здоровья заключенных, подозреваемых, сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы. Учреждение находится в оперативном подчинении УФСИН России по Тюменской области.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСИН региона. Агентство попросило прокомментировать причины нехватки докторов и то, как это сказывается на получателях медуслуг. Ответ ожидается.

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В медико-санитарной части №72 ФСИН России, медпомощь в которой, в числе прочих, в Тюмени получают подозреваемые и заключенные, открыта 41 вакансия для медиков. Об этом свидетельствуют данные федерального портала «Работа в России». «ФКУЗ „Медико-санитарная часть № 72 Федеральной службы исполнения наказаний“. Тюмень — 41 вакансия», — говорится в базе данных портала «Работа в России». В учреждение требуются рентгенолог, психиатр, нарколог, дерматовенеролог, терапевт, инфекционист, хирург, врач ультразвуковой диагностики и другие специалисты. Врачам узких специальностей предлагают максимальную заработную плату до 45 тысяч рублей. Не хватает и среднего медперсонала — медсестер и фельдшеров. МСЧ №72 была специально создана для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы. Ее задача — охрана здоровья заключенных, подозреваемых, сотрудников и пенсионеров уголовно-исполнительной системы. Учреждение находится в оперативном подчинении УФСИН России по Тюменской области. URA.RU направило запрос в пресс-службу УФСИН региона. Агентство попросило прокомментировать причины нехватки докторов и то, как это сказывается на получателях медуслуг. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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