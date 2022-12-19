В Кургане горит здание КАМАЗ-центр. Фото, видео

20 декабря 2022 в 14:02 Размер текста - 17 +

В центре Кургана загорелось складское помещение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана на улице Дзержинского горит здание, которое принадлежит центру «КАМАЗ». Соответствующий пост опубликован в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «На улице Дзержинского [рядом с организацией по адресу ул. Дзержинского, 68] горит здание», — написал анонимный пользователь и прикрепил фотографию. На снимке дым расположен за зданием организации «КАМАЗ-центр». Также читатели telegram-канала «Курганистан» прислали видео с места происшествия. В пресс-службе МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что сейчас пожарно-спасательное подразделение работают по рангу пожара 1-БИС. «По предварительной информации, объектом является складское помещение. Пострадавших на данный момент нет. Пожарно-спасательные силы и средства работают на месте», — рассказали в ведомстве. Информацию о площади пожара, времени локализации и ликвидации в пресс-службе пообещали сообщить позже. За зданием «КАМАЗ-центр» горит складское помещение Фото: «ТИпичный Курган» в соцсети «ВКонтакте»

В центре Кургана на улице Дзержинского горит здание, которое принадлежит центру «КАМАЗ». Соответствующий пост опубликован в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». «На улице Дзержинского [рядом с организацией по адресу ул. Дзержинского, 68] горит здание», — написал анонимный пользователь и прикрепил фотографию. На снимке дым расположен за зданием организации «КАМАЗ-центр». Также читатели telegram-канала «Курганистан» прислали видео с места происшествия. В пресс-службе МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, что сейчас пожарно-спасательное подразделение работают по рангу пожара 1-БИС. «По предварительной информации, объектом является складское помещение. Пострадавших на данный момент нет. Пожарно-спасательные силы и средства работают на месте», — рассказали в ведомстве. Информацию о площади пожара, времени локализации и ликвидации в пресс-службе пообещали сообщить позже.