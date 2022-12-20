У экс-главы челябинского района, осужденного за взятку, отобрали машину, прицеп и 16 долларов

Конфискованное у Тайбергенова имущество передали в доход государства Фото: Илья Московец © URA.RU

У бывшего главы Агаповского района Челябинской области Байдавлета Тайбергенова, которого осудили за миллионную взятку, в судебном порядке конфисковали свыше 140 тысяч рублей, автомобиль с прицепом и 16 долларов. Такое решение принял 20 декабря областной суд, рассматривая апелляцию на приговор суда первой инстанции.

«Бывшему главе изменили приговор в части конфискации имущества. Суд постановил все ранее изъятое и арестованное имущество конфисковать и обратить в доход государства. В остальной части приговор оставили без изменений», — сообщила URA.RU старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Среди конфискованного имущества бывшего главы значится автомобиль «Лада» 2017 года выпуска с прицепом, 143,1 тысячи рублей и 16 долларов США. Указанное имущество обращено в собственность государства. Приговор вступил в законную силу.

Тайбергенова задержали 23 мая 2022 года. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Сразу же после задержания он признал вину и стал сотрудничать со следствием. Экс-глава рассказал, что получал взятки за свои услуги напольными часами и деньгами. В рамках сотрудничества со следствием бывший глава «заложил» всех своих коллег по службе.

Ленинский райсуд Магнитогорска оставил бывшего главу на свободе. Он отделался штрафом на общую сумму свыше 5 млн рублей, который уже погасил, а также запретом занимать должности на муниципальной и государственной службе в течение семи лет. Сейчас бывший глава работает на обувной фабрике юристом.