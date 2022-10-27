Силовики выбрали наказание задержанному ФСБ экс-главе челябинского района

28 октября 2022 в 15:45 Размер текста - 17 +

Байдавлету Тайбергенову грозит расставание с 5 млн рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Гособвинитель потребовал оштрафовать на 4 млн рублей бывшего главу Агаповского района (Челябинская область) Байдавлета Тайбергенова и взыскать с него сумму миллионной взятки. Об этом сообщили URA.RU 28 октября в прокуратуре региона. «Обвинение предложило назначить Тайбергенову наказание в виде штрафа в 4 млн рублей и взыскать с него в доход государства сумму взятки в размере 1 млн 36 тысяч 950 рублей. Также ему должно быть запрещено занимать должности на муниципальной и государственной службе в течение семи лет. До выплаты штрафа наложенный на его автомобиль, имущество и банковские счет арест должен сохраняться как обеспечение исполнения приговора», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Тайбергенова задержали 23 мая сотрудники ФСБ. По версии следствия, с 2016 по 2018 год он получил более 1 млн рублей от предпринимателя имуществом в виде напольных часов и деньгами за предоставление земель сельхозначения в аренду. Бывший чиновник признал вину, дал целый ряд показаний против бывших сотрудников и уволился со службы. После этого один из коммерсантов заявил, что Тайбергенов его оклеветал. Благодаря заключенному со следствию досудебному соглашению, Тайбергенов покинул СИЗО. Сейчас он работает по контракту юристом на Магнитогорской обувной фабрике.

Гособвинитель потребовал оштрафовать на 4 млн рублей бывшего главу Агаповского района (Челябинская область) Байдавлета Тайбергенова и взыскать с него сумму миллионной взятки. Об этом сообщили URA.RU 28 октября в прокуратуре региона. «Обвинение предложило назначить Тайбергенову наказание в виде штрафа в 4 млн рублей и взыскать с него в доход государства сумму взятки в размере 1 млн 36 тысяч 950 рублей. Также ему должно быть запрещено занимать должности на муниципальной и государственной службе в течение семи лет. До выплаты штрафа наложенный на его автомобиль, имущество и банковские счет арест должен сохраняться как обеспечение исполнения приговора», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Тайбергенова задержали 23 мая сотрудники ФСБ. По версии следствия, с 2016 по 2018 год он получил более 1 млн рублей от предпринимателя имуществом в виде напольных часов и деньгами за предоставление земель сельхозначения в аренду. Бывший чиновник признал вину, дал целый ряд показаний против бывших сотрудников и уволился со службы. После этого один из коммерсантов заявил, что Тайбергенов его оклеветал. Благодаря заключенному со следствию досудебному соглашению, Тайбергенов покинул СИЗО. Сейчас он работает по контракту юристом на Магнитогорской обувной фабрике.