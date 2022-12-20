На директора музея, возмутившего Пригожина, полиция Екатеринбурга составила протокол

Сам Игорь Пушкарев пока не комментирует ситуацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый директор Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) Игорь Пушкарев, назначение которого возмутило основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, утром 21 декабря был вызван в полицию, где на него составили административный протокол по статье о дискредитации армии РФ. Об этом URA.RU рассказал источник в городском УМВД РФ.

«После опроса в отношении Пушкарева составили протокол по административной статье 20.3.3 (дискредитация ВС РФ — прим. URA.RU)», — поделился источник. По его словам, причина — пост в одной из соцсетей с осуждением спецоперации РФ на Украине. Сам Пушкарев на момент публикации не ответил на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере. В пресс-группе УМВД обещали уточнить информацию по теме.

О том, что Пушкарев — бывший журналист Znak.com, работавший в последнее время замдиректора МИЕ — стал новым директором, мэр Алексей Орлов объявил 14 декабря. Авторы telegram-канала «УралLIVE» (входит в сетку телеведущего Владимира Соловьева) отреагировали на это серией постов, в которых утверждалось, что Пушкарев, когда работал журналистом, якобы распространял фейки о ЧВК «Вагнер» и занимал антивоенную позицию.

Днем 16 декабря с Орловым по спецсвязи созвонился Пригожин. А 19 декабря бизнесмен опубликовал открытое письмо на имя Орлова, в котором утверждается, что Пушкарев якобы работает на иностранные спецслужбы. Орлов, отстаивая независимость, увольнять Пушкарева по первому требованию Пригожина не стал. Но запустил проверку. По словам мэра, он не был знаком с журналистским творчеством Пушкарева и не знал о фактах, изложенных Пригожиным.

Одновременно с информацией о вызове Пушкарева в полицию в СМИ распространили неофициальные данные о том, что управление культуры якобы приостановило оформление Пушкарева в статусе нового директора МИЕ. Начальник управления культуры Илья Марков заявил корреспонденту, что таких указаний от начальства не получал. «Так что все в работе. Процесс устройства на должность директора муниципального учреждения в принципе не быстрый», — отметил Марков.