Жительница Кургана пожаловалась, что детей отказались вывезти из санатория домой

22 декабря 2022 в 18:19 Размер текста - 17 +

Жительнице Кургана пришлось ехать за ребенком на личном авто по сколькой трассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Кургана пожаловалась, что из-за гололеда организованный трансфер детей из санатория «Космос» Мишкинского района в Курган был отменен. Женщине пришлось на личном транспорте забирать ребенка, и ее автомобиль съехал в кювет на сколькой трассе. Об этом она написала в курганском паблике во «ВКонтакте». «Мой ребенок отдыхал в санатории „Космос“, село Кирово, Мишкинский район, 120 км от Кургана. 21.12 заканчивалась путевка, детей должны были привезти в Курган, но ДПС детей везти запретили, в связи с погодными условиями. Сняв с себя эту ответственность, переложили ее на плечи родителей. […] От федеральной трассы до санатория 32 км, 15 км посыпали песком, а на оставшуюся дорогу видимо песка не хватило, там просто голый лед. И дорога с крутыми поворотами, спуск и подъем достаточно крутые и это все во льду. И даже я — водитель с десятилетним безаварийным стажем, поседела на полголовы, занесло на льду, ушла в кювет», — написала Гульнара Булатова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». В пресс-службе департамента образования URA.RU уточнили, что указанный в посте санаторий находится в ведении департамента здравоохранения. В подведомственных департаменту образования детских лагерях из-за погодных условий (гололеда) путевки детям продлили еще на пару дней, после чего был организован трансфер. URA.RU направило запрос в депзрав с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ на момент публикации не поступил. ГКУ «Курганавтодор» сообщил, что по вопросу состояния дороги требуется детально разобраться, ответить обещали до 27 декабря. Жительнице Кургана пришлось вывозить ребенка из санатория в Мишкинском районе на личном автомобиле в гололед, рискуя жизнью фото: «Инцидент|Курган», «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Кургана пожаловалась, что из-за гололеда организованный трансфер детей из санатория «Космос» Мишкинского района в Курган был отменен. Женщине пришлось на личном транспорте забирать ребенка, и ее автомобиль съехал в кювет на сколькой трассе. Об этом она написала в курганском паблике во «ВКонтакте». «Мой ребенок отдыхал в санатории „Космос“, село Кирово, Мишкинский район, 120 км от Кургана. 21.12 заканчивалась путевка, детей должны были привезти в Курган, но ДПС детей везти запретили, в связи с погодными условиями. Сняв с себя эту ответственность, переложили ее на плечи родителей. […] От федеральной трассы до санатория 32 км, 15 км посыпали песком, а на оставшуюся дорогу видимо песка не хватило, там просто голый лед. И дорога с крутыми поворотами, спуск и подъем достаточно крутые и это все во льду. И даже я — водитель с десятилетним безаварийным стажем, поседела на полголовы, занесло на льду, ушла в кювет», — написала Гульнара Булатова в группе «Инцидент|Курган» во «ВКонтакте». В пресс-службе департамента образования URA.RU уточнили, что указанный в посте санаторий находится в ведении департамента здравоохранения. В подведомственных департаменту образования детских лагерях из-за погодных условий (гололеда) путевки детям продлили еще на пару дней, после чего был организован трансфер. URA.RU направило запрос в депзрав с просьбой прокомментировать ситуацию, ответ на момент публикации не поступил. ГКУ «Курганавтодор» сообщил, что по вопросу состояния дороги требуется детально разобраться, ответить обещали до 27 декабря.