На курганском урановом заводе внедрили систему искусственного интеллекта

23 декабря 2022 в 11:54 Размер текста - 17 +

На спецтехнике АО «Далур» внедрили системы искусственного интеллекта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В автотранспортном подразделении АО «Далур» (входит в Госкорпорацию «Росатом») внедрили системы искусственного интеллекта на спецтехнике, которые будут следить за состоянием водителей. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия. «В подразделении АО „Далур“ внедрили интеллектуальную систему „Антисон“ и систему видеонаблюдения. Они установлены в кабинах автомобилей для своевременного анализа состояния водителя и предотвращения ДТП. Устройства работают в автоматическом режиме, способны реагировать на физиологические признаки потери концентрации водителя. В случае отвлечения или дремоты подается звуковой сигнал», — говорится в сообщении. Такие системы оборудуют на кислотовозы, смоловозы и автобусный парк. По словам заместителя гендиректора АО «Далур» по административно-хозяйственной деятельности Александра Юкачева, системы уже показали хорошие результаты. В первую очередь на предприятии их устанавливают на кислотовозы, смоловозы и автобусный парк. Ранее URA.RU писало, что курганцы придумали, как повысить эффективность оборудования нефтегазового комплекса. Биолог и магистрант КГУ разработали притирку для производства запорной арматуры. Также сообщалось, что в Кургане студентка разрабатывают уникальную технологию привлечения рачков для промышленного лова. Указом главы государства 2022—2031 годы в РФ объявлены Десятилетием науки и технологий. Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в топ-5 ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В автотранспортном подразделении АО «Далур» (входит в Госкорпорацию «Росатом») внедрили системы искусственного интеллекта на спецтехнике, которые будут следить за состоянием водителей. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия. «В подразделении АО „Далур“ внедрили интеллектуальную систему „Антисон“ и систему видеонаблюдения. Они установлены в кабинах автомобилей для своевременного анализа состояния водителя и предотвращения ДТП. Устройства работают в автоматическом режиме, способны реагировать на физиологические признаки потери концентрации водителя. В случае отвлечения или дремоты подается звуковой сигнал», — говорится в сообщении. Такие системы оборудуют на кислотовозы, смоловозы и автобусный парк. По словам заместителя гендиректора АО «Далур» по административно-хозяйственной деятельности Александра Юкачева, системы уже показали хорошие результаты. В первую очередь на предприятии их устанавливают на кислотовозы, смоловозы и автобусный парк. Ранее URA.RU писало, что курганцы придумали, как повысить эффективность оборудования нефтегазового комплекса. Биолог и магистрант КГУ разработали притирку для производства запорной арматуры. Также сообщалось, что в Кургане студентка разрабатывают уникальную технологию привлечения рачков для промышленного лова. Указом главы государства 2022—2031 годы в РФ объявлены Десятилетием науки и технологий. Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в топ-5 ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.