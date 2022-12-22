Жителям ЯНАО рассказали, как не пропустить «скрытые скидки»

В магазинах бытовой техники ЯНАО зимой не выгодно покупать комплектующие для ПК

23 декабря 2022 в 17:36 Размер текста - 17 +

В ЯНАО компьютеры и крупную бытовую технику выгодно покупать зимой Фото: Размик Закарян © URA.RU Представители магазинов бытовой техники и электроники в ЯНАО рассказали URA.RU, как не пропустить «скрытые скидки» и что выгоднее всего покупать. По словам сотрудника магазина DNS, в зимнее время не стоит покупать комплектующие для персональных компьютеров. «Обращать внимание зимой нужно абсолютно на все, кроме комплектующих для персональных компьютеров. Материнская плата, видеокарта — зимой всегда они дороже. Их лучше покупать весной и осенью. А на компьютеры и крупную бытовую технику зимой очень много хороших скидок», — рассказал сотрудник. Он уточнил, что специфика магазина такая, что с утра на определенный товар может быть скидка, а после обеда ее уже отменят, и наоборот. А также посоветовал по поводу стоимости товаров и скидок обращаться непосредственно в магазин к продавцам. Сотрудники магазина «М.Видео» рассказали, что самые актуальные цены нужно смотреть в официальном приложении, так как стоимость товара может отличаться. «Перед покупкой любой техники необходимо обязательно смотреть стоимость товара в приложении „М.Видео“. Потому что бывает, что там стоимость одна, а на полке в магазине гораздо выше. Если покупатель не заметит, то ему могут продать по той, которая выше», — рассказал представитель магазина. Он уточнил, что это правило действует всегда. А также посоветовал зимой обращать внимание на бытовую технику, назвав это время самым выгодным для покупки. Ранее URA.RU рассказывало, что «Магнит Семейный» скрывает цены на ряд товаров для личной гигиены. Продавцы крупной торговой сети из-за большой загруженности не успевают переставлять ценники. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Представители магазинов бытовой техники и электроники в ЯНАО рассказали URA.RU, как не пропустить «скрытые скидки» и что выгоднее всего покупать. По словам сотрудника магазина DNS, в зимнее время не стоит покупать комплектующие для персональных компьютеров. «Обращать внимание зимой нужно абсолютно на все, кроме комплектующих для персональных компьютеров. Материнская плата, видеокарта — зимой всегда они дороже. Их лучше покупать весной и осенью. А на компьютеры и крупную бытовую технику зимой очень много хороших скидок», — рассказал сотрудник. Он уточнил, что специфика магазина такая, что с утра на определенный товар может быть скидка, а после обеда ее уже отменят, и наоборот. А также посоветовал по поводу стоимости товаров и скидок обращаться непосредственно в магазин к продавцам. Сотрудники магазина «М.Видео» рассказали, что самые актуальные цены нужно смотреть в официальном приложении, так как стоимость товара может отличаться. «Перед покупкой любой техники необходимо обязательно смотреть стоимость товара в приложении „М.Видео“. Потому что бывает, что там стоимость одна, а на полке в магазине гораздо выше. Если покупатель не заметит, то ему могут продать по той, которая выше», — рассказал представитель магазина. Он уточнил, что это правило действует всегда. А также посоветовал зимой обращать внимание на бытовую технику, назвав это время самым выгодным для покупки. Ранее URA.RU рассказывало, что «Магнит Семейный» скрывает цены на ряд товаров для личной гигиены. Продавцы крупной торговой сети из-за большой загруженности не успевают переставлять ценники.