Топ-10 красивых и необычных новогодних елок в Курганской области

26 декабря 2022 в 09:35 Размер текста - 17 +

Жители Курганской области создали необычные елки из книг, вилок и химических реагентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Редакция URA.RU собрала топ-10 необычных и красивых новогодних елок в Курганской области. Фотографии уличных елей и елок, созданных своими руками, курганцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте». «Почему елку в Катайске каждый год криво ставят? Да и не пышная она, по сравнению с 2021 годом», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Катайск». С ним согласились и другие пользователи, отметившие, что ель сильно завалилась на бок. Тем временем в Кургане местные жители восхищаются в соцсетях елкой, установленной во дворе по улице Карельцева, а также синей елью на площади в Рябково. На конкурсе «Эко-елка 2023 года», который проводит компания «Чистый город», курганцы подошли к созданию символа Нового года творчески. Среди претендентов на победу можно найти елки из втулок, пластиковых вилок, зеленых книг, банок соленых огурцов и ивовых прутьев. При этом в курганском кафе «Культура» к украшению заведения тоже подошли творчески и установили елки из стеклянных бутылок. Самой странной и цветной елкой можно назвать работу юных химиков. Проектная группа «Биоквантум» курганского «Кванториума» оформила подставку с пробирками в качестве новогодней елки, украшением стали цветные химические реагенты. Праздничная ель с красной звездой на макушке в одном из дворов м-она Шевелевка Фото: Ирина Третьякова, группа «Путешествия по Зауралью» в соцсети «ВКонтакте» «Пизанская» ель в Катайске Фото: группа «Типичный Катайск» в соцсети «ВКонтакте» Синяя ель в районе Рябково в Кургане Фото: пресс-служба администрации города Кургана Новогоднюю елку из зеленых книг установили в Шатровской центральной библиотеке Фото: группа «Чистый город| Курганская область» в соцсети «ВКонтакте» Оригинальное решение представили в кафе «Культура» в Кургане Фото: читатель URA.RU Елку из пластиковых вилок создал ученик школы села Боровское в Белозерском округе Фото: группа «Чистый город| Курганская область» в соцсети «ВКонтакте» Минималистичную елку из втулок установили в отделении МФЦ в Щучье Фото: группа «Чистый город| Курганская область» в соцсети «ВКонтакте» С юмором к созданию новогодней эко-елки Татьяна из Кургана Фото: группа «Чистый город| Курганская область» в соцсети «ВКонтакте» Проектная группа «Биоквантум» украсила елку цветными растворами из марганцовки, соляной кислоты, щелочи, медного купороса, дихромата аммония Фото: «ДТ «Кванториум» г. Курган ГАНОУ КО «ЦРСК» в соцсети «ВКонтакте» Ель из ивовых прутьев установлена в детском саду села Чаши Каргапольского округа Фото: «Чистый город | Курганская область» в соцсети «ВКонтакте»

Редакция URA.RU собрала топ-10 необычных и красивых новогодних елок в Курганской области. Фотографии уличных елей и елок, созданных своими руками, курганцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте». «Почему елку в Катайске каждый год криво ставят? Да и не пышная она, по сравнению с 2021 годом», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Катайск». С ним согласились и другие пользователи, отметившие, что ель сильно завалилась на бок. Тем временем в Кургане местные жители восхищаются в соцсетях елкой, установленной во дворе по улице Карельцева, а также синей елью на площади в Рябково. На конкурсе «Эко-елка 2023 года», который проводит компания «Чистый город», курганцы подошли к созданию символа Нового года творчески. Среди претендентов на победу можно найти елки из втулок, пластиковых вилок, зеленых книг, банок соленых огурцов и ивовых прутьев. При этом в курганском кафе «Культура» к украшению заведения тоже подошли творчески и установили елки из стеклянных бутылок. Самой странной и цветной елкой можно назвать работу юных химиков. Проектная группа «Биоквантум» курганского «Кванториума» оформила подставку с пробирками в качестве новогодней елки, украшением стали цветные химические реагенты.