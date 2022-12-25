25 декабря 2022
24 декабря 2022
23 декабря 2022

Топ-10 красивых и необычных новогодних елок в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иллюминация. Курган, праздник, город курган, новый год, иллюминация, площадь ленина
Жители Курганской области создали необычные елки из книг, вилок и химических реагентов Фото:

Редакция URA.RU собрала топ-10 необычных и красивых новогодних елок в Курганской области. Фотографии уличных елей и елок, созданных своими руками, курганцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

«Почему елку в Катайске каждый год криво ставят? Да и не пышная она, по сравнению с 2021 годом», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Катайск». С ним согласились и другие пользователи, отметившие, что ель сильно завалилась на бок. Тем временем в Кургане местные жители восхищаются в соцсетях елкой, установленной во дворе по улице Карельцева, а также синей елью на площади в Рябково.

На конкурсе «Эко-елка 2023 года», который проводит компания «Чистый город», курганцы подошли к созданию символа Нового года творчески. Среди претендентов на победу можно найти елки из втулок, пластиковых вилок, зеленых книг, банок соленых огурцов и ивовых прутьев. При этом в курганском кафе «Культура» к украшению заведения тоже подошли творчески и установили елки из стеклянных бутылок.

Самой странной и цветной елкой можно назвать работу юных химиков. Проектная группа «Биоквантум» курганского «Кванториума» оформила подставку с пробирками в качестве новогодней елки, украшением стали цветные химические реагенты.

Праздничная ель с красной звездой на макушке в одном из дворов м-она Шевелевка
Фото:
«Пизанская» ель в Катайске
Фото:
Синяя ель в районе Рябково в Кургане
Фото:
Новогоднюю елку из зеленых книг установили в Шатровской центральной библиотеке
Фото:
Оригинальное решение представили в кафе «Культура» в Кургане
Фото:
Елку из пластиковых вилок создал ученик школы села Боровское в Белозерском округе
Фото:
Минималистичную елку из втулок установили в отделении МФЦ в Щучье
Фото:
С юмором к созданию новогодней эко-елки Татьяна из Кургана
Фото:
Проектная группа «Биоквантум» украсила елку цветными растворами из марганцовки, соляной кислоты, щелочи, медного купороса, дихромата аммония
Фото:
Ель из ивовых прутьев установлена в детском саду села Чаши Каргапольского округа
Фото:

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан.

Редакция URA.RU собрала топ-10 необычных и красивых новогодних елок в Курганской области. Фотографии уличных елей и елок, созданных своими руками, курганцы опубликовали в соцсети «ВКонтакте». «Почему елку в Катайске каждый год криво ставят? Да и не пышная она, по сравнению с 2021 годом», — написал анонимный пользователь в группе «Типичный Катайск». С ним согласились и другие пользователи, отметившие, что ель сильно завалилась на бок. Тем временем в Кургане местные жители восхищаются в соцсетях елкой, установленной во дворе по улице Карельцева, а также синей елью на площади в Рябково. На конкурсе «Эко-елка 2023 года», который проводит компания «Чистый город», курганцы подошли к созданию символа Нового года творчески. Среди претендентов на победу можно найти елки из втулок, пластиковых вилок, зеленых книг, банок соленых огурцов и ивовых прутьев. При этом в курганском кафе «Культура» к украшению заведения тоже подошли творчески и установили елки из стеклянных бутылок. Самой странной и цветной елкой можно назвать работу юных химиков. Проектная группа «Биоквантум» курганского «Кванториума» оформила подставку с пробирками в качестве новогодней елки, украшением стали цветные химические реагенты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...