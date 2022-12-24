Курганцы в соцсетях пожаловались на городской транспорт

Жители Кургана сообщили, что некоторые автобусы проезжают мимо остановок

25 декабря 2022 в 16:19 Размер текста - 17 +

Курганцы рассказали, что долго ждут автобусы зимой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителей Кургана не устраивает организация работы автобусного маршрута №391. О том, что приходится подолгу ждать автобус зимой, пользователи соцсети «ВКонтакте» рассказали в паблике «Инцидент Курган». «Собрались мы с ребенком на новогоднее представление, вышли из дома за час до начала, в результате простояли на остановке 45 минут, так и не дождавшись автобуса. Вернее, автобус 391 приезжал, но решил, что незачем на конечной остановке дверь открывать и останавливаться, и поехал с чистой совестью мимо, хотя мы махали, как могли», — сообщается в посте. Пользователь соцсети Юлия Скляр прокомментировала, что 391 маршрут очень нужен, но «его нереально дождаться». Женщина сообщила, что автобус этого маршрута — единственная возможность, чтобы попасть из Заозерного в детскую стоматологию. Другой пользователь Елена Струкова пожаловалась, что, если днем общественный транспорт «худо-бедно ходит», то вечером уехать очень сложно. По ее словам, половина автобусов после 18:00 отправляется в парк. URA.RU направило запрос в администрацию Кургана, в том числе с вопросом о возможной корректировке маршрута № 391. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее агентство сообщало, что в Кургане с 15 января отменят два автобусных маршрута: № 330 и № 331. Вместо них с 3 января будут работать два других маршрута: № 55 и № 94. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителей Кургана не устраивает организация работы автобусного маршрута №391. О том, что приходится подолгу ждать автобус зимой, пользователи соцсети «ВКонтакте» рассказали в паблике «Инцидент Курган». «Собрались мы с ребенком на новогоднее представление, вышли из дома за час до начала, в результате простояли на остановке 45 минут, так и не дождавшись автобуса. Вернее, автобус 391 приезжал, но решил, что незачем на конечной остановке дверь открывать и останавливаться, и поехал с чистой совестью мимо, хотя мы махали, как могли», — сообщается в посте. Пользователь соцсети Юлия Скляр прокомментировала, что 391 маршрут очень нужен, но «его нереально дождаться». Женщина сообщила, что автобус этого маршрута — единственная возможность, чтобы попасть из Заозерного в детскую стоматологию. Другой пользователь Елена Струкова пожаловалась, что, если днем общественный транспорт «худо-бедно ходит», то вечером уехать очень сложно. По ее словам, половина автобусов после 18:00 отправляется в парк. URA.RU направило запрос в администрацию Кургана, в том числе с вопросом о возможной корректировке маршрута № 391. Ответ на момент публикации не был получен. Ранее агентство сообщало, что в Кургане с 15 января отменят два автобусных маршрута: № 330 и № 331. Вместо них с 3 января будут работать два других маршрута: № 55 и № 94.