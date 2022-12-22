22 декабря 2022

В Кургане отменяют два автобусных маршрута

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Некрасовский мост. Курган, автобус
Маршруты отменят с 15 января Фото:
новость из сюжета
Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане с 15 января автобусы не будут передвигаться по маршрутам № 330 и № 331. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области

«С 15 января 2023 г. прекращают свою работу маршруты № 330 и 331. По ним заканчиваются свидетельства», — указано в группе союза в соцсети «ВКонтакте».

При этом с 3 января вместо них будут работать два других маршрута. Автобусы маршрута № 55 будут следовать от Бульвара Солнечного до 1 микрорайона, а у маршрута № 94 — от ул. Достоевского до 1 микрорайона.

Ранее стало известно, что в Кургане в рамках транспортной реформы с 3 января заменят 16 маршрутов. Планируется, что 40 новых маршрутов заменят 51 старый. В середине декабря состоялся конкурс, связанный с определением владельцев новых маршрутов.

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В Кургане с 15 января автобусы не будут передвигаться по маршрутам № 330 и № 331. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области «С 15 января 2023 г. прекращают свою работу маршруты № 330 и 331. По ним заканчиваются свидетельства», — указано в группе союза в соцсети «ВКонтакте». При этом с 3 января вместо них будут работать два других маршрута. Автобусы маршрута № 55 будут следовать от Бульвара Солнечного до 1 микрорайона, а у маршрута № 94 — от ул. Достоевского до 1 микрорайона. Ранее стало известно, что в Кургане в рамках транспортной реформы с 3 января заменят 16 маршрутов. Планируется, что 40 новых маршрутов заменят 51 старый. В середине декабря состоялся конкурс, связанный с определением владельцев новых маршрутов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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