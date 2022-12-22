В Кургане отменяют два автобусных маршрута

В Кургане с 15 января автобусы не будут передвигаться по маршрутам № 330 и № 331. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области
«С 15 января 2023 г. прекращают свою работу маршруты № 330 и 331. По ним заканчиваются свидетельства», — указано в группе союза в соцсети «ВКонтакте».
При этом с 3 января вместо них будут работать два других маршрута. Автобусы маршрута № 55 будут следовать от Бульвара Солнечного до 1 микрорайона, а у маршрута № 94 — от ул. Достоевского до 1 микрорайона.
Ранее стало известно, что в Кургане в рамках транспортной реформы с 3 января заменят 16 маршрутов. Планируется, что 40 новых маршрутов заменят 51 старый. В середине декабря состоялся конкурс, связанный с определением владельцев новых маршрутов.
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