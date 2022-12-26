Курганских учеников не могут довезти до школ из-за нерасчищенных трасс

Курганские чиновники раскритиковали дорожников за плохую уборку трасс

По мнению чиновников, в Сафакулевском округе плохо убирают дороги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители администрации Сафакулевского округа Курганской области заявили, что в их муниципалитете плохо убирают дороги от снега, и из-за этого учеников невозможно довезти до школ. Об этом сообщили представители администрации Сафакулевского муниципального округа.

«Главой округа Гильмановым Р. Г. были озвучены проблемы, что дороги регионального и межмуниципального значения находятся в неудовлетворительном состоянии. По многим направлениям дорог до сих пор дороги не очищены от снежного перемета и гололедицы. На данный момент из-за природных катаклизм невозможно организовать подвоз школьников к занятиям, так как это может привести к серьезному ДТП», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации в соцсети «ВКонтакте».

В администрации отметили, что проблема с обслуживанием дорог возникает не первый год. Эту проблему обсудили во время рабочего совещания по вопросам содержания и обслуживания дорог регионального и межмуниципального значения. Представители власти предложили открыть дорожный участок в селе Сафакулево и привлечь к уборке дополнительного субподрядчика, у которого есть дорожная техника. Сотрудники госорганизации «Курганавтодор», по данным властей, будут работать над устранением этой проблемы в округе.

Ранее жители Сафакулевского округа рассказали, что местные трассы покрылись ледяной коркой, при этом их не посыпали специальной смесью. На это представители «Курганавтодора» ответили, что позже дорогу обработали противогололедными материалами сотрудники АО «Варгашинское ДРСП», отвечающего за обслуживание местных трасс. С похожей проблемой столкнулись и жители Мишкинского округа.