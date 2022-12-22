Курганцы жалуются, что дорожники не посыпают трассы. Фото

23 декабря 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

По словам жителей региона, трассы вовремя не посыпали противогололедным материалом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области жалуются, что на трассах региона нет противогололедной смеси. Об этом они сообщили в соцсети «ВКонтакте». В одном из случаев представители власти ответили, что дорогу обработали пескосоляной смесью. «Вся дорога вот такая: начиная с деревни Б. Султаново и по всему Сафакулевскому району. Интересует вопрос, они ждут пока кто-нибудь не перевернется?» — задал вопрос анонимный пользователь в группе «Подслушано Сафакулево „Курганская область“». К посту пользователь прикрепил фотографию, на которой видно, что она не обработана противогололедными материалами. На жалобу отреагировали представители госучреждения «Курганавтодор». «Содержание автомобильной дороги <…> осуществляет подрядная организация АО „Варгашинское ДРСП“ в рамках государственного контракта. Распределение противогололедных материалов (пескосоляной смеси) на указанной автомобильной дороге осуществлялось в период с 21 по 22 декабря текущего года», — объяснили в организации. Пользователь группы «Интересный Курган» сообщил, что 21 декабря на участке дороги из села Кирово Мишкинского округа до Кургана также не увидел противогололедных материалов. В компании «Варгашинское ДРСП», отвечающей за содержание межрегиональных дорог, URA.RU дали номер телефона приемной. На момент написания новости, по нему никто не ответил. Источник, связанный со сферой дорожного строительства, сообщил URA.RU, что жалобы на содержание дорог появляются из-за того, что подрядчик экономит противогололедный материал. Ранее в Курганской области прошел ледяной дождь. Из-за его последствий на трассах временно ограничили движение автобусов. В Альменевском округе дети катались по замерзшей дороге на коньках. Так дорога выглядела в Сафакулевском округе Фото: группа «Подслушано Сафакулево „Курганская область“» в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Курганской области жалуются, что на трассах региона нет противогололедной смеси. Об этом они сообщили в соцсети «ВКонтакте». В одном из случаев представители власти ответили, что дорогу обработали пескосоляной смесью. «Вся дорога вот такая: начиная с деревни Б. Султаново и по всему Сафакулевскому району. Интересует вопрос, они ждут пока кто-нибудь не перевернется?» — задал вопрос анонимный пользователь в группе «Подслушано Сафакулево „Курганская область“». К посту пользователь прикрепил фотографию, на которой видно, что она не обработана противогололедными материалами. На жалобу отреагировали представители госучреждения «Курганавтодор». «Содержание автомобильной дороги <…> осуществляет подрядная организация АО „Варгашинское ДРСП“ в рамках государственного контракта. Распределение противогололедных материалов (пескосоляной смеси) на указанной автомобильной дороге осуществлялось в период с 21 по 22 декабря текущего года», — объяснили в организации. Пользователь группы «Интересный Курган» сообщил, что 21 декабря на участке дороги из села Кирово Мишкинского округа до Кургана также не увидел противогололедных материалов. В компании «Варгашинское ДРСП», отвечающей за содержание межрегиональных дорог, URA.RU дали номер телефона приемной. На момент написания новости, по нему никто не ответил. Источник, связанный со сферой дорожного строительства, сообщил URA.RU, что жалобы на содержание дорог появляются из-за того, что подрядчик экономит противогололедный материал. Ранее в Курганской области прошел ледяной дождь. Из-за его последствий на трассах временно ограничили движение автобусов. В Альменевском округе дети катались по замерзшей дороге на коньках.