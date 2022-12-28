Тюменцев ограничат в госуслугах в праздники

В праздники в тюменских ЗАГСах сократят часы работы

Регистрация рождения детей в ЗАГСах области в праздники будет проходить в определенные дни и часы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В период новогодних выходных ЗАГСы в Тюменской области будут работать по сокращенному графику, поэтому в некоторые дни жители региона не смогут зарегистрировать детей или получить справки о смерти родных. Информация о часах работы подразделений представлена в telegram-канале областного управления записи актов гражданского состояния.

«Информируем о работе органов ЗАГС Тюменской области в дни новогодних каникул», — сообщили в областном управлении записи актов гражданского состояния. С 31 декабря по 6 января включительно учреждения будут принимать посетителей по специальному графику.

Больше всего работать предстоит сотрудникам ЗАГСа областной столицы. В Тюмени зарегистрировать рождения можно будет 31 декабря (с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00), 3 и 6 января (с 9:00 до 15:00). Регистрации смерти будут проводить 31 декабря (с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 15:00) и со 2 по 6 января включительно (с 9:00 до 15:00).

В управлении ЗАГС Тюменского района зарегистрировать факты смерти можно 3 и 6 января, с 08:30 до 16:00. Регистрацию рождений проводить не будут вовсе.

В Тобольске обе услуги окажут 2 января (с 10:00 до 14:00), а также 3 и 6 января (с 08:00 до 16:00). В Ишиме рождениями займутся 31 декабря и 6 января (с 08:00 до 15:00), а также 3 января (с 08:00 до 16:00). За свидетельствами о смерти можно прийти 2 и 3 января (с 08:00 до 16:00), 6 января (с 08:00 до 15:00).

В Заводоуковск ЗАГС будет работать один день — 5 января, с 9:00 до 14:00. В Ялуторовске — 3 и 6 января (с 08:00 до 16:00). В Голышманово — 5 января (с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 16:12).