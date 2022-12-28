В Тюменской области поднимут плату за детские сады

29 декабря 2022 в 16:34 Размер текста - 17 +

Нахождение юных тюменцев в детских садах станет дороже для их родителей Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Тюменской области планируют увеличить максимальный размер платы, которую родители отдают за пребывание детей в детских садах. Соответствующий проект разработан департаментом образования и науки региона. Стоимость поднимут для всех муниципалитетов, максимум — на 200 рублей в месяц. «Внести изменение в постановление правительства „Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Тюменской области“. Приложение к постановлению изложить в новой редакции», — говорится в проекте документа региональных властей. Приложение к постановлению содержит суммы, которые в месяц родители детей платят за их времяпрепровождение в детских садах. По сравнению с действующей редакцией документа, плата за месяц за посещение групп кратковременного пребывания вырастет на 100 рублей. В группах полного, продленного, сокращенного дня — на 200 рублей, аналогично — в круглосуточных. В частности, в Тюмени максимальная плата станет равняться 1 300, 3 200 и 3 500 рублей в месяц соответственно. Такие же цены указаны для Тобольска и Уватского района. Плата в других муниципалитетах будет следующей: Абатский, Викуловский, Голышмановский, Ишимский, Казанский, Нижнетавдинский, Сладковский. Сорокинский, Тобольский, Упоровский, Ялуторовский районы, Заводоуковский округ, Ишим и Ялуторовск — 1 000, 2 900 и 3 100 рублей за месяц пребывания;

Армизонский, Вагайский, Юргинский районы — 900, 2 700 и 2 900 рублей;

Аромашевский, Исетский, Омутинский, Тюменский, Ярковский районы — 1 100, 3 000 и 3 200 рублей;

Бердюжский район — 1 000, 2 700 и 2 900 рублей.

Власти Тюменской области планируют увеличить максимальный размер платы, которую родители отдают за пребывание детей в детских садах. Соответствующий проект разработан департаментом образования и науки региона. Стоимость поднимут для всех муниципалитетов, максимум — на 200 рублей в месяц. «Внести изменение в постановление правительства „Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях Тюменской области“. Приложение к постановлению изложить в новой редакции», — говорится в проекте документа региональных властей. Приложение к постановлению содержит суммы, которые в месяц родители детей платят за их времяпрепровождение в детских садах. По сравнению с действующей редакцией документа, плата за месяц за посещение групп кратковременного пребывания вырастет на 100 рублей. В группах полного, продленного, сокращенного дня — на 200 рублей, аналогично — в круглосуточных. В частности, в Тюмени максимальная плата станет равняться 1 300, 3 200 и 3 500 рублей в месяц соответственно. Такие же цены указаны для Тобольска и Уватского района. Плата в других муниципалитетах будет следующей: