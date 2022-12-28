28 декабря 2022

Курганцы сняли клип на оборонном заводе на мотив песни «Ягода-малинка». Видео

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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
Сотрудники КМЗ сняли клип о своей работ на мотив популярной песни Фото:

Сотрудники Курганского машиностроительного завода (КМЗ) снялись в видеоролике под переделанную под предприятие песню «Ягода-малинка». Таким образом работники поздравили с Новым годом. Клип размещен в официальном telegram-канале оборонного завода «Курганмашзавод».

«С самыми искренними пожеланиями к вам работники сталечугунолитейный цеха и цеха точных заготовок, кузнечнно-прессового производства, группы рекламы и продвижения кузнечно-литейной продукции и союза молодежи Курганмашзавода. От всей души поздравляем Курганмашзавод и всех-всех жителей нашей страны», — указано в посте КМЗ.

Текст песни «Ягода-малинка», которую в оригинале исполняет музыкант Хабиб, изменили так, чтобы он подходил для курганского завода. Сообщается, что в переделанной курганцами композиции поется о работе сотрудников на предприятии. В съемке клипа помощь оказали сотрудники компании CompactTV, которая специализируется на съемке промо-роликов и фильмов. Песню о курганском заводе исполнила Ирина Райс.

Ранее URA.RU писало, что курганские студенты сыграли новогоднюю американскую песню на духовых инструментах. Учащиеся Курганского музыкального колледжа сняли ролик, в котором исполнили песню «Jingle Bells» на трубе, саксофонах и других инструментах.

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Сотрудники Курганского машиностроительного завода (КМЗ) снялись в видеоролике под переделанную под предприятие песню «Ягода-малинка». Таким образом работники поздравили с Новым годом. Клип размещен в официальном telegram-канале оборонного завода «Курганмашзавод». «С самыми искренними пожеланиями к вам работники сталечугунолитейный цеха и цеха точных заготовок, кузнечнно-прессового производства, группы рекламы и продвижения кузнечно-литейной продукции и союза молодежи Курганмашзавода. От всей души поздравляем Курганмашзавод и всех-всех жителей нашей страны», — указано в посте КМЗ. Текст песни «Ягода-малинка», которую в оригинале исполняет музыкант Хабиб, изменили так, чтобы он подходил для курганского завода. Сообщается, что в переделанной курганцами композиции поется о работе сотрудников на предприятии. В съемке клипа помощь оказали сотрудники компании CompactTV, которая специализируется на съемке промо-роликов и фильмов. Песню о курганском заводе исполнила Ирина Райс. Ранее URA.RU писало, что курганские студенты сыграли новогоднюю американскую песню на духовых инструментах. Учащиеся Курганского музыкального колледжа сняли ролик, в котором исполнили песню «Jingle Bells» на трубе, саксофонах и других инструментах.
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