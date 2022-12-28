Курганцы сняли клип на оборонном заводе на мотив песни «Ягода-малинка». Видео

29 декабря 2022 в 18:37 Размер текста - 17 +

Сотрудники КМЗ сняли клип о своей работ на мотив популярной песни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Курганского машиностроительного завода (КМЗ) снялись в видеоролике под переделанную под предприятие песню «Ягода-малинка». Таким образом работники поздравили с Новым годом. Клип размещен в официальном telegram-канале оборонного завода «Курганмашзавод». «С самыми искренними пожеланиями к вам работники сталечугунолитейный цеха и цеха точных заготовок, кузнечнно-прессового производства, группы рекламы и продвижения кузнечно-литейной продукции и союза молодежи Курганмашзавода. От всей души поздравляем Курганмашзавод и всех-всех жителей нашей страны», — указано в посте КМЗ. Текст песни «Ягода-малинка», которую в оригинале исполняет музыкант Хабиб, изменили так, чтобы он подходил для курганского завода. Сообщается, что в переделанной курганцами композиции поется о работе сотрудников на предприятии. В съемке клипа помощь оказали сотрудники компании CompactTV, которая специализируется на съемке промо-роликов и фильмов. Песню о курганском заводе исполнила Ирина Райс. Ранее URA.RU писало, что курганские студенты сыграли новогоднюю американскую песню на духовых инструментах. Учащиеся Курганского музыкального колледжа сняли ролик, в котором исполнили песню «Jingle Bells» на трубе, саксофонах и других инструментах.

Сотрудники Курганского машиностроительного завода (КМЗ) снялись в видеоролике под переделанную под предприятие песню «Ягода-малинка». Таким образом работники поздравили с Новым годом. Клип размещен в официальном telegram-канале оборонного завода «Курганмашзавод». «С самыми искренними пожеланиями к вам работники сталечугунолитейный цеха и цеха точных заготовок, кузнечнно-прессового производства, группы рекламы и продвижения кузнечно-литейной продукции и союза молодежи Курганмашзавода. От всей души поздравляем Курганмашзавод и всех-всех жителей нашей страны», — указано в посте КМЗ. Текст песни «Ягода-малинка», которую в оригинале исполняет музыкант Хабиб, изменили так, чтобы он подходил для курганского завода. Сообщается, что в переделанной курганцами композиции поется о работе сотрудников на предприятии. В съемке клипа помощь оказали сотрудники компании CompactTV, которая специализируется на съемке промо-роликов и фильмов. Песню о курганском заводе исполнила Ирина Райс. Ранее URA.RU писало, что курганские студенты сыграли новогоднюю американскую песню на духовых инструментах. Учащиеся Курганского музыкального колледжа сняли ролик, в котором исполнили песню «Jingle Bells» на трубе, саксофонах и других инструментах.