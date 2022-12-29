29 декабря 2022

Тюменцы смогут бесплатно доехать до дома в рождественскую ночь

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка во время пасхи у храма. Тюмень, церковь, казаки, знаменский собор
Автобусы будут отходить от Знаменского собора Фото:

Четыре бесплатных автобусных маршрута будут работать в Тюмени в рождественскую ночь. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Тюменцы смогут доехать до дома после праздничной службы в Знаменском соборе.

«После церковной службы в ночь с 6 на 7 января 2023 года в 02:00 верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. Будет организовано транспортное обслуживание мероприятия тремя автобусами вместимостью от 100 пассажиров и одним автобусом вместимостью от 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13) будет бесплатный», — рассказали в мэрии.

Согласно схеме, маршруты через центр Тюмени пройдут во все концы города. В частности, тюменцы смогут доехать до Зареки, поселка Антипино, Южного, Восточного и других микрорайонов.

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Четыре бесплатных автобусных маршрута будут работать в Тюмени в рождественскую ночь. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Тюменцы смогут доехать до дома после праздничной службы в Знаменском соборе. «После церковной службы в ночь с 6 на 7 января 2023 года в 02:00 верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. Будет организовано транспортное обслуживание мероприятия тремя автобусами вместимостью от 100 пассажиров и одним автобусом вместимостью от 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13) будет бесплатный», — рассказали в мэрии. Согласно схеме, маршруты через центр Тюмени пройдут во все концы города. В частности, тюменцы смогут доехать до Зареки, поселка Антипино, Южного, Восточного и других микрорайонов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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