Тюменцы смогут бесплатно доехать до дома в рождественскую ночь

Четыре бесплатных автобусных маршрута будут работать в Тюмени в рождественскую ночь. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Тюменцы смогут доехать до дома после праздничной службы в Знаменском соборе.
«После церковной службы в ночь с 6 на 7 января 2023 года в 02:00 верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. Будет организовано транспортное обслуживание мероприятия тремя автобусами вместимостью от 100 пассажиров и одним автобусом вместимостью от 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13) будет бесплатный», — рассказали в мэрии.
Согласно схеме, маршруты через центр Тюмени пройдут во все концы города. В частности, тюменцы смогут доехать до Зареки, поселка Антипино, Южного, Восточного и других микрорайонов.
Фото: администрация Тюмени
Фото: администрация Тюмени
Фото: администрация Тюмени
Фото: администрация Тюмени
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Четыре бесплатных автобусных маршрута будут работать в Тюмени в рождественскую ночь. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Тюменцы смогут доехать до дома после праздничной службы в Знаменском соборе. «После церковной службы в ночь с 6 на 7 января 2023 года в 02:00 верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. Будет организовано транспортное обслуживание мероприятия тремя автобусами вместимостью от 100 пассажиров и одним автобусом вместимостью от 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13) будет бесплатный», — рассказали в мэрии. Согласно схеме, маршруты через центр Тюмени пройдут во все концы города. В частности, тюменцы смогут доехать до Зареки, поселка Антипино, Южного, Восточного и других микрорайонов.