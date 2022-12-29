Тюменцы смогут бесплатно доехать до дома в рождественскую ночь

Автобусы будут отходить от Знаменского собора Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Четыре бесплатных автобусных маршрута будут работать в Тюмени в рождественскую ночь. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Тюменцы смогут доехать до дома после праздничной службы в Знаменском соборе.

«После церковной службы в ночь с 6 на 7 января 2023 года в 02:00 верующие смогут вернуться домой на городском транспорте. Будет организовано транспортное обслуживание мероприятия тремя автобусами вместимостью от 100 пассажиров и одним автобусом вместимостью от 150 пассажиров. Проезд от Знаменского кафедрального собора (ул. Семакова, д. 13) будет бесплатный», — рассказали в мэрии.

Согласно схеме, маршруты через центр Тюмени пройдут во все концы города. В частности, тюменцы смогут доехать до Зареки, поселка Антипино, Южного, Восточного и других микрорайонов.

Фото: администрация Тюмени

Фото: администрация Тюмени

Фото: администрация Тюмени