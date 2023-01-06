Секретарь СНБО Украины заявил, что Киев начинает «наступательную войну»

06 января 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

Киев приступает к новому этапу конфликта с Россией, отметил Алексей Данилов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киев приступает к новому этапу конфликта с Россией, «к наступательной войне». С таким заявлением выступил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов. «2023 год. Наступательная война», — написал он в соцсетях. В своем посте Данилов прописал этапы проведения конфликта с Россией. Например, события, начиная с января 2022 года, он обозначил как «партизанская война». Рядом с наименованием так называемого этапа, он писал список техники, которую Украине предоставлял Запад. Если изначально Киев получал только американский комплекс Javelin и Stinger, то теперь Украина получила БМП Bradley, Marder, Bastion и другие виды техники. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают помощь Киеву. Тем не менее в США отметили эффективность российской тактики ходе украинского конфликта. В частности, подчеркнули значимость ударов РФ по инфраструктуре страны. Кроме того, в НАТО подчеркнули, что не стоит недооценивать Россию — это опасно. В настоящий момент Россия ввела режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Указ президента РФ приурочен к предстоящему празднику Рождества Христова. Украина же отказалась от временного перемирия.

Киев приступает к новому этапу конфликта с Россией, «к наступательной войне». С таким заявлением выступил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов. «2023 год. Наступательная война», — написал он в соцсетях. В своем посте Данилов прописал этапы проведения конфликта с Россией. Например, события, начиная с января 2022 года, он обозначил как «партизанская война». Рядом с наименованием так называемого этапа, он писал список техники, которую Украине предоставлял Запад. Если изначально Киев получал только американский комплекс Javelin и Stinger, то теперь Украина получила БМП Bradley, Marder, Bastion и другие виды техники. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно оказывают помощь Киеву. Тем не менее в США отметили эффективность российской тактики ходе украинского конфликта. В частности, подчеркнули значимость ударов РФ по инфраструктуре страны. Кроме того, в НАТО подчеркнули, что не стоит недооценивать Россию — это опасно. В настоящий момент Россия ввела режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Указ президента РФ приурочен к предстоящему празднику Рождества Христова. Украина же отказалась от временного перемирия.