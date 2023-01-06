06 января 2023
05 января 2023
04 января 2023

Начальник ГИБДД РФ исполнил новогоднее желание 15-летнего тюменца

© Служба новостей «URA.RU»
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Подарок подростку вручили в рамках акции «Елка желаний» Фото:

Руководитель ГИБДД России Михаил Черников в рамках акции «Елка желаний» подарил 15-летнему тюменцу гитару. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Руководитель российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников исполнил заветную мечту 15-летнего мальчика из Тюменской области в ходе всероссийской благотворительной акции „Елка желаний“. Максим написал в своем пожелании, что хочет получить на Новый год музыкальный инструмент — гитару», — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД РФ.

Однако подарок Черников не смог самостоятельно передать юному тюменцу. Поэтому подростку гитару вручил руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

Ранее URA.RU писало, что также в рамках благотворительной акции заместитель министра обороны РФ Александр Фомин исполнил новогоднее желание маленькой тюменки. Фомин организовал для девочки встречу с Дедом Морозов и Снегурочкой. Также тюменке вручили сувенирный набор «Армия России».

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Руководитель ГИБДД России Михаил Черников в рамках акции «Елка желаний» подарил 15-летнему тюменцу гитару. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Руководитель российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников исполнил заветную мечту 15-летнего мальчика из Тюменской области в ходе всероссийской благотворительной акции „Елка желаний“. Максим написал в своем пожелании, что хочет получить на Новый год музыкальный инструмент — гитару», — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД РФ. Однако подарок Черников не смог самостоятельно передать юному тюменцу. Поэтому подростку гитару вручил руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. Ранее URA.RU писало, что также в рамках благотворительной акции заместитель министра обороны РФ Александр Фомин исполнил новогоднее желание маленькой тюменки. Фомин организовал для девочки встречу с Дедом Морозов и Снегурочкой. Также тюменке вручили сувенирный набор «Армия России».
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