Начальник ГИБДД РФ исполнил новогоднее желание 15-летнего тюменца

07 января 2023 в 16:39 Размер текста - 17 +

Подарок подростку вручили в рамках акции «Елка желаний» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Руководитель ГИБДД России Михаил Черников в рамках акции «Елка желаний» подарил 15-летнему тюменцу гитару. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Руководитель российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников исполнил заветную мечту 15-летнего мальчика из Тюменской области в ходе всероссийской благотворительной акции „Елка желаний“. Максим написал в своем пожелании, что хочет получить на Новый год музыкальный инструмент — гитару», — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД РФ. Однако подарок Черников не смог самостоятельно передать юному тюменцу. Поэтому подростку гитару вручил руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. Ранее URA.RU писало, что также в рамках благотворительной акции заместитель министра обороны РФ Александр Фомин исполнил новогоднее желание маленькой тюменки. Фомин организовал для девочки встречу с Дедом Морозов и Снегурочкой. Также тюменке вручили сувенирный набор «Армия России».

Руководитель ГИБДД России Михаил Черников в рамках акции «Елка желаний» подарил 15-летнему тюменцу гитару. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Руководитель российской Госавтоинспекции генерал-лейтенант полиции Михаил Черников исполнил заветную мечту 15-летнего мальчика из Тюменской области в ходе всероссийской благотворительной акции „Елка желаний“. Максим написал в своем пожелании, что хочет получить на Новый год музыкальный инструмент — гитару», — говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД РФ. Однако подарок Черников не смог самостоятельно передать юному тюменцу. Поэтому подростку гитару вручил руководитель Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер. Ранее URA.RU писало, что также в рамках благотворительной акции заместитель министра обороны РФ Александр Фомин исполнил новогоднее желание маленькой тюменки. Фомин организовал для девочки встречу с Дедом Морозов и Снегурочкой. Также тюменке вручили сувенирный набор «Армия России».