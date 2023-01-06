Заместитель Шойгу исполнил желание юной тюменки

06 января 2023 в 16:44 Размер текста - 17 +

Министерство обороны РФ проводит акцию «Елка желаний» по всей стране Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин исполнил новогоднюю мечту Евы из Тюменской области. Об этом на своем официальном сайте сообщает Минобороны России. Мечта девочки сбылась в рамках благотворительной акции «Елка желаний». «Ева очень хотела встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и получить от них сюрприз. По поручению Александра Фомина представители Минобороны России вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Еву и ее семью в г. Ишим Тюменской области», — говорится в сообщении. Ева рассказала стихотворение и получала из рук Деда Мороза и Снегурочки новогодние подарки. Сувенирный набор «Армия России» состоит продукции для всей семьи, включает в себя аксессуары, одежду и игрушки. Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В «Елке желаний» принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Ранее URA.RU рассказало о том, какие новогодние подарки вручил юным тюменцам мэр Руслан Кухарук. А тюменские силовики в канун нового года подарили многодетной семье компьютер.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин исполнил новогоднюю мечту Евы из Тюменской области. Об этом на своем официальном сайте сообщает Минобороны России. Мечта девочки сбылась в рамках благотворительной акции «Елка желаний». «Ева очень хотела встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой и получить от них сюрприз. По поручению Александра Фомина представители Минобороны России вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой навестили Еву и ее семью в г. Ишим Тюменской области», — говорится в сообщении. Ева рассказала стихотворение и получала из рук Деда Мороза и Снегурочки новогодние подарки. Сувенирный набор «Армия России» состоит продукции для всей семьи, включает в себя аксессуары, одежду и игрушки. Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В «Елке желаний» принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих. Ранее URA.RU рассказало о том, какие новогодние подарки вручил юным тюменцам мэр Руслан Кухарук. А тюменские силовики в канун нового года подарили многодетной семье компьютер.