07 января 2023
06 января 2023
05 января 2023

Жительницу Кургана обманули «специалисты» по выводу денег с брокерского счета

© Служба новостей «URA.RU»
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Жительнице Кургана предложили услуги по выводу денег с брокерского счета, но обманули почти на 50 тысяч Фото:

В Кургане местную жительницу обманули мошенники, которые представились специалистами юридической службы, предложив свои услуги по выводу денег с брокерского счета. Женщина перевела им за «услугу» почти 50 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

«Представившись сотрудниками компании, оказывающей юридические услуги, аферисты предложили женщине помощь по выводу денег с имеющегося у нее электронного счета. Для совершения операций потерпевшей предлагалось оплатить сопровождение услуг, за что жительница Кургана сама лично перевела неизвестным лицам более 47 тысяч рублей. По данному факту следователем отдела полиции №1 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

Женщина утверждала, что о подобных способах обмана слышала не раз, но все равно поверила мошенникам. В полиции отмечают, что предложения быстрой выгоды, успешных инвестиций и легкого заработка — самые распространенные схемы, по которым «работают» аферисты. Максимальное наказание по статье «Мошенничество» предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

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В Кургане местную жительницу обманули мошенники, которые представились специалистами юридической службы, предложив свои услуги по выводу денег с брокерского счета. Женщина перевела им за «услугу» почти 50 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело. «Представившись сотрудниками компании, оказывающей юридические услуги, аферисты предложили женщине помощь по выводу денег с имеющегося у нее электронного счета. Для совершения операций потерпевшей предлагалось оплатить сопровождение услуг, за что жительница Кургана сама лично перевела неизвестным лицам более 47 тысяч рублей. По данному факту следователем отдела полиции №1 УМВД России по г. Кургану возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Женщина утверждала, что о подобных способах обмана слышала не раз, но все равно поверила мошенникам. В полиции отмечают, что предложения быстрой выгоды, успешных инвестиций и легкого заработка — самые распространенные схемы, по которым «работают» аферисты. Максимальное наказание по статье «Мошенничество» предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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