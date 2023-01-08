Военный эксперт предрек активизацию боев на Украине из-за морозов

Военный аналитик Шурыгин: грядущее похолодание приведет к активизации боевых действий на Украине по всей линии фронта

09 января 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Военный эксперт Шурыгин прогнозирует эскалацию боевых действий по всей линии фронта Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Существенных территориальных изменений за период новогодних праздников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) замечено не было. Однако грядущее похолодание, вероятно, приведет к активизации боевых действий по всей линии фронта. Такое мнение выразил военный эксперт Владислав Шурыгин. «Продолжающаяся из-за мягкой погоды распутица по-прежнему мешала боевым действиям, с приходом морозов ситуация может измениться», — заявил Шурыгин в интервью «Известиям». Эксперт отмечает, Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, попробуют провести рейды мобильными отрядами по замерзшей земле на колесной бронетехнике, которую им поставил Запад. Такая тактика будет избрана по причине того, что ВСУ не обладают достаточной силой для проведения крупного наступления, сейчас они могут попытаться ослабить давление на Артемовск, а также прощупать оборону РФ, полагает Шурыгин. Что касается действий российской стороны, то здесь, заявляет собеседник «Известий», преимущества более очевидны: «российским войскам будет проще снабжать наступательную группировку и поддерживать ее тяжелой бронетехникой». Он также отметил, что отказ от рождественского перемирия демонстрирует неготовность Украины к переговорам, поэтому принудить Киев к переговорам возможно только крупными победами на поле боя. Ранее Киев признал наличие огромных потерь в Артемовске и Соледаре. Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин провел параллели между боями на данном направлении с Куликовым полем и Бородино. Продвижение российских солдат, согласно его заявлению, есть, однако, оно затруднено множеством линий обороны ВСУ. Кроме того, корреспонденты URA.RU рассказали о постепенном продвижении Вооруженных сил РФ на соледарском направлении. Представители американских политических элит тоже отметили успехи российской армии в Артемовске и Соледаре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Существенных территориальных изменений за период новогодних праздников в зоне проведения специальной военной операции (СВО) замечено не было. Однако грядущее похолодание, вероятно, приведет к активизации боевых действий по всей линии фронта. Такое мнение выразил военный эксперт Владислав Шурыгин. «Продолжающаяся из-за мягкой погоды распутица по-прежнему мешала боевым действиям, с приходом морозов ситуация может измениться», — заявил Шурыгин в интервью «Известиям». Эксперт отмечает, Вооруженные силы Украины (ВСУ), вероятно, попробуют провести рейды мобильными отрядами по замерзшей земле на колесной бронетехнике, которую им поставил Запад. Такая тактика будет избрана по причине того, что ВСУ не обладают достаточной силой для проведения крупного наступления, сейчас они могут попытаться ослабить давление на Артемовск, а также прощупать оборону РФ, полагает Шурыгин. Что касается действий российской стороны, то здесь, заявляет собеседник «Известий», преимущества более очевидны: «российским войскам будет проще снабжать наступательную группировку и поддерживать ее тяжелой бронетехникой». Он также отметил, что отказ от рождественского перемирия демонстрирует неготовность Украины к переговорам, поэтому принудить Киев к переговорам возможно только крупными победами на поле боя. Ранее Киев признал наличие огромных потерь в Артемовске и Соледаре. Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин провел параллели между боями на данном направлении с Куликовым полем и Бородино. Продвижение российских солдат, согласно его заявлению, есть, однако, оно затруднено множеством линий обороны ВСУ. Кроме того, корреспонденты URA.RU рассказали о постепенном продвижении Вооруженных сил РФ на соледарском направлении. Представители американских политических элит тоже отметили успехи российской армии в Артемовске и Соледаре.