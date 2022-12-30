Киев признал огромные потери в Артемовске и Соледаре: главное к вечеру 30 декабря

ВС РФ начали освобождение населенного пункта Водяное для расчистки пути к Авдеевке
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Киев признал огромные потери в Артемовске и Соледаре. URA.RU приводит главные новости к вечеру 30 декабря.
- ВСУ несут большие потери в районе Артемовска (Бахмут) и Соледара в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович.
- Американские власти знают о том, что президент Зеленский занимается разворовыванием средств на помощь Киеву. По словам бывшего украинского премьера Николая Азарова, спонсоры закрывают на это глаза, так как Зеленский выполняет свои задачи, а именно «гробит страну и причиняет ущерб России».
- Польша введет свои войска на Украину, как только украинские войска начнут выдыхаться и оставят первую линию фронта. Такое мнение высказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой.
- ВСУ отправили дополнительные войска из числа иностранных наемников в Артемовск и Соледар. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, украинское подкрепление оснащено западным вооружением.
- Военный корреспондент Дмитрий Стешин предположил, что Россия закончит спецоперацию к осени 2023 года. Он добавил, что все области Украины с русскоязычным населением должны стать освобожденными РФ территориями.
- В США обучают бойцов ВСУ новой тактике маневрирования пехоты, которая должна им помочь в столкновениях с ВС России. Об этом написали в Politico со ссылкой на генерал-лейтенанта в отставке Марка Хертлинга.
- Армия Украины может вторгнуться на территорию РФ, если увидит в этом необходимость. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
- Российские войска начали освобождение населенного пункта Водяное, чтобы открыть путь к Авдеевке. По словам корреспондента URA.RU Евгения Линина, силы, задействованные в наступлении, концентрировались на этой местности достаточно долгое время.
- Военный эксперт Юрий Кнутов подвел итоги в зоне спецоперации. Он заявил, что армия Украины перестала существовать с точки зрения оружия и техники. Также эксперт отметил, что удары РФ по украинской критической инфраструктуре завели Киев в экономический тупик. Слова эксперта приводит Пятый канал.
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