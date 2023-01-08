Жителя ЯНАО убили в новогодние праздники из-за ссоры во время пьянки

09 января 2023 в 10:06 Размер текста - 17 +

Происшествие случилось из-за конфликта между мужчинами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель поселка Харп (ЯНАО) в процессе распития алкоголя избил своего собутыльника, который скончался от полученных травм. Как сообщает пресс-служба окружного управления Следственного комитета, происшествие случилось из-за конфликта между мужчинами. «Следствием установлено, что 4 января 2023 года в поселке Харп в квартире, где собралась компания местных жителей для распития спиртного, произошел конфликт между хозяином жилища и одним из гостей. Гость жестоко избил мужчину 1974 года рождения. От полученных телесных повреждений хозяин квартиры скончался», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что следователи выясняют все детали происшествия и собирают доказательства вины ямальца. На данный момент обвиняемого взяли под стражу. Ранее сообщалось, что в Лабытнанги женщина убила супруга бутылкой водки. Мужчина скончался от полученных травм.

Житель поселка Харп (ЯНАО) в процессе распития алкоголя избил своего собутыльника, который скончался от полученных травм. Как сообщает пресс-служба окружного управления Следственного комитета, происшествие случилось из-за конфликта между мужчинами. «Следствием установлено, что 4 января 2023 года в поселке Харп в квартире, где собралась компания местных жителей для распития спиртного, произошел конфликт между хозяином жилища и одним из гостей. Гость жестоко избил мужчину 1974 года рождения. От полученных телесных повреждений хозяин квартиры скончался», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что следователи выясняют все детали происшествия и собирают доказательства вины ямальца. На данный момент обвиняемого взяли под стражу. Ранее сообщалось, что в Лабытнанги женщина убила супруга бутылкой водки. Мужчина скончался от полученных травм.