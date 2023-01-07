07 января 2023
06 января 2023
05 января 2023

В ЯНАО жена убила супруга бутылкой водки

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ЧП на Октябрьском Поле. Москва, следственный комитет, октябрьское поле, автомобиль скр
В Лабытнанги жена убила мужа, ударив бутылкой водки по голове Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) жена ударила своего мужа по голове бутылкой водки, из-за чего мужчина скончался. Об этом сообщает следственное управление России по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Следствием установлено, что 4 января 2023 года в городе Лабытнанги между супругами 1963 года рождения, произошел конфликт на почве злоупотребления мужчиной спиртных напитков. В ходе ссоры женщина нанесла супругу удар стеклянной бутылкой в область головы», — сообщает пресс-служба ведомства в соцсети.

После удара мужчина потерял сознание, жена вызвала скорую помощь. По приезду медики констатировали смерть потерпевшего.

Ранее URA.RU рассказало, что в селе Толька женщина убила своего сожителя. Причиной ссоры между ними стало совместное употребление алкоголя.

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В Лабытнанги (ЯНАО) жена ударила своего мужа по голове бутылкой водки, из-за чего мужчина скончался. Об этом сообщает следственное управление России по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «Следствием установлено, что 4 января 2023 года в городе Лабытнанги между супругами 1963 года рождения, произошел конфликт на почве злоупотребления мужчиной спиртных напитков. В ходе ссоры женщина нанесла супругу удар стеклянной бутылкой в область головы», — сообщает пресс-служба ведомства в соцсети. После удара мужчина потерял сознание, жена вызвала скорую помощь. По приезду медики констатировали смерть потерпевшего. Ранее URA.RU рассказало, что в селе Толька женщина убила своего сожителя. Причиной ссоры между ними стало совместное употребление алкоголя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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