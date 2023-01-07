В ЯНАО жена убила супруга бутылкой водки

08 января 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги жена убила мужа, ударив бутылкой водки по голове Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) жена ударила своего мужа по голове бутылкой водки, из-за чего мужчина скончался. Об этом сообщает следственное управление России по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «Следствием установлено, что 4 января 2023 года в городе Лабытнанги между супругами 1963 года рождения, произошел конфликт на почве злоупотребления мужчиной спиртных напитков. В ходе ссоры женщина нанесла супругу удар стеклянной бутылкой в область головы», — сообщает пресс-служба ведомства в соцсети. После удара мужчина потерял сознание, жена вызвала скорую помощь. По приезду медики констатировали смерть потерпевшего. Ранее URA.RU рассказало, что в селе Толька женщина убила своего сожителя. Причиной ссоры между ними стало совместное употребление алкоголя.

В Лабытнанги (ЯНАО) жена ударила своего мужа по голове бутылкой водки, из-за чего мужчина скончался. Об этом сообщает следственное управление России по ЯНАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». «Следствием установлено, что 4 января 2023 года в городе Лабытнанги между супругами 1963 года рождения, произошел конфликт на почве злоупотребления мужчиной спиртных напитков. В ходе ссоры женщина нанесла супругу удар стеклянной бутылкой в область головы», — сообщает пресс-служба ведомства в соцсети. После удара мужчина потерял сознание, жена вызвала скорую помощь. По приезду медики констатировали смерть потерпевшего. Ранее URA.RU рассказало, что в селе Толька женщина убила своего сожителя. Причиной ссоры между ними стало совместное употребление алкоголя.