В Кургане скончался бывший главный редактор проправительственной газеты

Юрий Агафонов умер 9 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области 9 января умер писатель-документалист, бывший главный редактор газеты «Советское Зауралье» Юрий Агафонов. Об этом сообщил режиссер Александр Голубкин. Сейчас эта газета называется «Новый мир», и она связана с областным правительством.

«9 января 2023 года умер журналист, писатель-документалист. Юрий Петрович Агафонов родился 17 июля 1940 года в селе Мехонском Шатровского района (ныне Курганской области)», — написал Голубкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В 1970 году Агафонов окончил Курганский государственный педагогический институт по специальности «История и обществоведение». До журналистки он работал слесарем-ремонтником Мехонской МТС и помощником бурового мастера в Таджикской геологоразведочной экспедиции. В 1963 году он начал работать литературным сотрудником в Шумихинской районной газете «Знамя труда». С 1971 по 1973 годы он был редактором этой газеты. С 1973 года Агафонов стал работать в газете «Советское Зауралье», которую возглавлял с 1996 по 1998 годы. Помимо этого он редактировал и другие газеты, а также руководил пресс-центрами разных организаций. Агафонов является автором 14 книг. Также он был депутатом четырех созывов Октябрьского районного Совета Кургана.

Его награждали медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», дипломом правительства Курганской области благодарственным письмом главы региона. Также он является лауреатом областного и всероссийского конкурсов журналистов. В 2000 году его включили в Российский Союз профессиональных литераторов.