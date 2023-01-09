В ЯНАО за 2022 год ряд важных автозапчастей подорожал более чем в два раза

10 января 2023 в 05:30 Размер текста - 17 +

В ЯНАО за 2022 год ряд автозапчастей подорожал до 143% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО за 2022 год ряд расходных материалов для автомобилей подорожал более чем в два раза. Динамику цен на автозапчасти опубликовали на официальном сайте окружного департамента госзаказа. «Хомут червячный ленточный, средняя цена на 1 января 2022 года за штуку — 55,22 руб. Средняя цена на 29 декабря 2022 года — 134 рубля за штуку. Комплект прокладок двигателя, средняя цена на 1 января 2022 года за штуку — 5600 рублей. Средняя цена на 29 декабря 2022 года — 12 935 рублей за штуку», — сообщается на сайте. Отмечается, что прокладка термостата подорожала на 113%, синтетическое трансмиссионное масло подорожало до 109%. При этом в документе отмечено, что диск сцепления 41100-4B077 с начала года подешевел на 1700 рублей. Агентство пыталось связаться представителями магазинов автозапчастей, которые были указаны в документе департамента госзаказа. Однако представители либо отказывались комментировать стоимость товаров, либо просили связаться с ними позже. Ранее владельцы магазинов автозапчастей в Новом Уренгое рассказали, что стоимость расходных материалов для машин выросла в несколько раз. По их словам, это связано с повышением цен со стороны поставщиков, а также из-за перекупщиков.

В ЯНАО за 2022 год ряд расходных материалов для автомобилей подорожал более чем в два раза. Динамику цен на автозапчасти опубликовали на официальном сайте окружного департамента госзаказа. «Хомут червячный ленточный, средняя цена на 1 января 2022 года за штуку — 55,22 руб. Средняя цена на 29 декабря 2022 года — 134 рубля за штуку. Комплект прокладок двигателя, средняя цена на 1 января 2022 года за штуку — 5600 рублей. Средняя цена на 29 декабря 2022 года — 12 935 рублей за штуку», — сообщается на сайте. Отмечается, что прокладка термостата подорожала на 113%, синтетическое трансмиссионное масло подорожало до 109%. При этом в документе отмечено, что диск сцепления 41100-4B077 с начала года подешевел на 1700 рублей. Агентство пыталось связаться представителями магазинов автозапчастей, которые были указаны в документе департамента госзаказа. Однако представители либо отказывались комментировать стоимость товаров, либо просили связаться с ними позже. Ранее владельцы магазинов автозапчастей в Новом Уренгое рассказали, что стоимость расходных материалов для машин выросла в несколько раз. По их словам, это связано с повышением цен со стороны поставщиков, а также из-за перекупщиков.