Автомагазины ЯНАО объяснили выросшие цены на запчасти

Цена на моторное масло выросла на 100%, рассказывают продавцы (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Стоимость автозапчастей и расходных материалов для ремонта машин в Новом Уренгое выросла почти в несколько раз. Это обусловлено повышением цен со стороны поставщиков, а также из-за перекупщиков, которые создают на рынке искусственный дефицит, рассказали URA.RU владельцы магазинов в торговом центре «Авторяды».

«Цена на расходники уже выросла в несколько раз. Спрос всегда был на автомобильные фильтры и моторное масло. Если раньше фильтр стоил 800 рублей, то сейчас 1600. Или шаровая опора, стоимость которой составляла 1000 рублей, а теперь она стоит минимум 2000 рублей. Цена на масло тоже взлетела на 100%», — сообщил владелец одного из магазинов Евгений.

По словам руководителя другого магазина автозапчастей, цена выросла также из-за перекупщиков, которые создают искусственный дефицит и наживаются на этом. «Мало того, что поставщики взвинтили цены на новые закупки. Так нет, еще и перекупщики специально разобрали самые востребованные запчасти, а теперь продают их втридорога через интернет. Люди боятся к нам заходить, думая, что у нас еще дороже, чем в интернете», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО пройдут рейды по магазинам. Целью — проверка цен на товары. Проверки устроят как в крупных торговых сетях, так и в небольших частных магазинах.

Цены в России выросли из-за западных санкций, которые Евросоюз ввел после начала спецоперации на Украине. Как заявляли иностранные политики, санкции против России должны были серьезно ударить по экономической ситуации в стране, в том числе по социальной и гуманитарным сферам. Лидеры иностранных государств полагают, что такая политика ударит по жителям РФ. На такие заявления глава государства Владимир Путин ответил, что нынешнее поведение Евросоюза и США имеет признаки агрессии.

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