Дочка «Роснефти» из ХМАО объявила о наборе охранников

11 января 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

ЧОП «РН-Охрана-Югра» ищет сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ЧОП «РН-Охрана-Югра», следящая за порядком на нефтяных объектах «Роснефти», набирает сотрудников в населенных пунктах ХМАО: Ханты-Мансийске, Нягани, Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Пойковском. Агентство URA.RU связалось с работодателем по указанному в объявлении о вакансии номеру телефона. «Расширение штата связано с увеличением объемов работы, появлением новых охранных пунктов на промысловых трассах. Оплата за смену — 5000 рублей при графике сутки через двое», — сообщил сотрудник ЧОПа. Работать охранникам предстоит на блок-постах или в мобильных группах патрулирования, которые объезжают кустовые площадки нефтегазодобывающих предприятий. Для прохождения первичного собеседования соискателю нужен только паспорт и удостоверение охранника 4-6 разряда, дополнительных требований к опыту работы в «РН-Охрана-Югра» не предъявляют. Ранее URA.RU сообщало, что дочернее предприятие «Роснефти» — «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» ищет ведущего специалиста по воинскому учету. Ежемесячно работнику обещают платить от 64 тысяч рублей.

ЧОП «РН-Охрана-Югра», следящая за порядком на нефтяных объектах «Роснефти», набирает сотрудников в населенных пунктах ХМАО: Ханты-Мансийске, Нягани, Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Пойковском. Агентство URA.RU связалось с работодателем по указанному в объявлении о вакансии номеру телефона. «Расширение штата связано с увеличением объемов работы, появлением новых охранных пунктов на промысловых трассах. Оплата за смену — 5000 рублей при графике сутки через двое», — сообщил сотрудник ЧОПа. Работать охранникам предстоит на блок-постах или в мобильных группах патрулирования, которые объезжают кустовые площадки нефтегазодобывающих предприятий. Для прохождения первичного собеседования соискателю нужен только паспорт и удостоверение охранника 4-6 разряда, дополнительных требований к опыту работы в «РН-Охрана-Югра» не предъявляют. Ранее URA.RU сообщало, что дочернее предприятие «Роснефти» — «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» ищет ведущего специалиста по воинскому учету. Ежемесячно работнику обещают платить от 64 тысяч рублей.