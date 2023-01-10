10 января 2023

Дочка «Роснефти» из ХМАО объявила о наборе охранников

© Служба новостей «URA.RU»
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Реабилитационный центр
ЧОП «РН-Охрана-Югра» ищет сотрудников Фото:

ЧОП «РН-Охрана-Югра», следящая за порядком на нефтяных объектах «Роснефти», набирает сотрудников в населенных пунктах ХМАО: Ханты-Мансийске, Нягани, Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Пойковском. Агентство URA.RU связалось с работодателем по указанному в объявлении о вакансии номеру телефона.

«Расширение штата связано с увеличением объемов работы, появлением новых охранных пунктов на промысловых трассах. Оплата за смену — 5000 рублей при графике сутки через двое», — сообщил сотрудник ЧОПа.

Работать охранникам предстоит на блок-постах или в мобильных группах патрулирования, которые объезжают кустовые площадки нефтегазодобывающих предприятий. Для прохождения первичного собеседования соискателю нужен только паспорт и удостоверение охранника 4-6 разряда, дополнительных требований к опыту работы в «РН-Охрана-Югра» не предъявляют.

Ранее URA.RU сообщало, что дочернее предприятие «Роснефти» — «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» ищет ведущего специалиста по воинскому учету. Ежемесячно работнику обещают платить от 64 тысяч рублей.

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ЧОП «РН-Охрана-Югра», следящая за порядком на нефтяных объектах «Роснефти», набирает сотрудников в населенных пунктах ХМАО: Ханты-Мансийске, Нягани, Нефтеюганске, Пыть-Яхе и Пойковском. Агентство URA.RU связалось с работодателем по указанному в объявлении о вакансии номеру телефона. «Расширение штата связано с увеличением объемов работы, появлением новых охранных пунктов на промысловых трассах. Оплата за смену — 5000 рублей при графике сутки через двое», — сообщил сотрудник ЧОПа. Работать охранникам предстоит на блок-постах или в мобильных группах патрулирования, которые объезжают кустовые площадки нефтегазодобывающих предприятий. Для прохождения первичного собеседования соискателю нужен только паспорт и удостоверение охранника 4-6 разряда, дополнительных требований к опыту работы в «РН-Охрана-Югра» не предъявляют. Ранее URA.RU сообщало, что дочернее предприятие «Роснефти» — «Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение» ищет ведущего специалиста по воинскому учету. Ежемесячно работнику обещают платить от 64 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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